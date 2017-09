Wrist : Bus landet im Vorgarten

vergrößern 1 von 2 Foto: Schröder 1 von 2

von Sönke Rother

erstellt am 30.Sep.2017 | 08:01 Uhr

Dramatische Alarmierung Freitag gegen 14.30 Uhr: Technische Hilfe, Menschenleben in Gefahr deutete auf einen schweren Verkehrsunfall in Wrist hin. Doch in der Hauptstraße konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Bus war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im Vorgarten gelandet. Außer der Fahrerin war niemand an Bord. Die Feuerwehr war gerufen worden, weil sich die Türen nicht öffnen ließen. Der alarmierte Rettungswagen konnte ohne Patienten wieder abfahren.