Bus fahren mit Gästen aus den USA

Itzehoe | Politik? Sie interessiert sich dafür und für aktuelle Nachrichten. Schließlich seien die USA eine Macht, die das Geschehen auf der ganzen Welt beeinflusse, sagt Olivia. Aber insbesondere die Politik in ihrem Heimatland finde sie auch verwirrend. Drei Wochen lang bekommt die 17-Jährige davon nun deutlich weniger mit: Olivia und sieben Mitschüler von der South High School in Fargo in North Dakota sind zu Gast an der Auguste-Viktoria-Schule.

Im Herbst waren Itzehoer Gymnasiasten in den USA, nun findet der Gegenbesuch statt. Der Austausch mit Fargo laufe seit Jahrzehnten, ursprünglich mit einer anderen Schule, sagt Organisatorin Yvonne Raab. Die lange Tradition betont zuvor auch der stellvertretende Bürgervorsteher Karl-Heinz Zander. Bei der Begrüßung der Schüler und der begleitenden Lehrer im Ständesaal überreicht er Geschenke und verweist auf das Thema des Austauschs: Transport.

Dabei werden die Gäste laut Raab für sie Ungewöhnliches erleben: Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sogar eine Werksbesichtigung bei der AKN in Kaltenkirchen ist im Programm, aber auch ein Besuch im Miniatur-Wunderland in Hamburg: „Da haben wir die ganzen Transportmittel im Kleinen.“ Zum Schluss verbringen die Amerikaner noch einige Tage in Köln.

Auch abseits der Gruppenausflüge sei viel geplant, sagt Julia (16), bei der Olivia die Zeit in Itzehoe verbringt. In St. Peter-Ording will die Familie dem Gast die Gezeiten zeigen, auch Kanufahren ist geplant – „damit sie einen kleinen Eindruck von unserem Land bekommt“. Der erste Eindruck kurz nach der Ankunft ist jedenfalls sehr positiv: „Es ist wunderschön hier“, sagt Olivia.