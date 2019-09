Buntes Vergnügen in Tegelhörn

Avatar_shz von nr

12. September 2019, 12:53 Uhr

Itzehoe | Wer Farbe im Gesicht will, ist bei Schminkclown Manuela Wittig richtig. Sie ist beim 11. Tegelhörner Herbstvergnügen dabei, das Bürgervereinigung Tegelhörn, Kaufleute, die Gemeinde St. Jakobi und der Förderverein der Ernst-Moritz-Arndt-Schule am Sonntag, 15. September, rund um den Ostlandplatz veranstalten in Zusammenarbeit mit Stefan Wolter, der auch moderiert. Der ausgebuchte Flohmarkt öffnet um 9 Uhr, um 11 Uhr beginnt am Ostlandplatz ein Open-Air-Gottesdienst. Von 12 bis 17 Uhr läuft das bunte Treiben mit Karussell, Fischertechnik-AG, Hüpfburg und Chor der EMA-Schule. Der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes kommt, eine Tombola lockt ebenso wie offene Geschäfte und viele gastronomische Stände. Für Musik sorgen Georgie Carbutler und der Chor der EMA-Schule.