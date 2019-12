Adventsmarkt in Horst : Buntes Treiben bei Schmuddelwetter

CDU-Ortsverband und die beiden Horster Sportvereine MTV und VfR richten Adventsmarkt aus.

09. Dezember 2019, 16:46 Uhr

Horst | Ihr kleines Volksfest ließen sich die Horster auch durch das Schmuddelwetter nicht vermiesen. Wie in den vergangenen Jahren kamen zahlreiche Besucher zum traditionellen Adventsmarkt am und im Vereinshaus „Op de Host“. Ausrichter waren der CDU-Ortsverband und die beiden Horster Sportvereine MTV und VfR.

Im Vereinshaus gab es oft dichtes Gedränge. Dort boten viele Aussteller Kunsthandwerkliches und Gebasteltes an, das Ortsarchiv zeigte eine Ausstellung über die harten Schneewinter in den 1970er Jahren, und die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Horst-Elmshorn hatten eine Modulanlage aufgebaut. Zudem gab es eine Cafeteria, und es wurden Märchen vorgelesen.

Auch das Platzkonzert des Horster Musik-Corps und der Auftritt des Weihnachtsmanns, der Leckereien und kleine Präsente für die Kinder mitgebracht hatte, fehlten nicht. Schüler der Jacob-Struve-Schule beteiligten sich ebenfalls. Sie verkauften Zuckerwatte, Marmeladen und Bastelarbeiten für gute Zwecke. Die Partnerschaftsgruppe Horst-Kambu der Kirchengemeinde war mit einem Stand vertreten und warb für ihre Arbeit für die Menschen in einem kenianisches Dorf. Gut kam auch die selbstgekochte Fliederbeersuppe der CDU an, die mit dem Erlös des Verkaufs die Sanierung der Horster Kirchenorgel unterstützen will.

„Das war wieder eine sehr schöne Veranstaltung“, freute sich denn auch CDU-Ortsvorsitzender, Bürgermeister und Mitorganisator Jörn Plöger.