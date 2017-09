Buntes Straßenfest in der Feldschmiede

vergrößern 1 von 2 Foto: König 1 von 2

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 16.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Bei den jüngsten Besuchern kam vor allem das Kinderschminken gut an: Wie die vierjährige Nirmen (Foto) ließen sich viele Kinder beim Straßenfest in der oberen Feldschmiede das Gesicht in bunten Farben bemalen. Auch zahlreiche erwachsene Besucher strömten gestern durch die Einkaufsstraße. Das Fest lockte mit verschiedenen Aktionen und Gewinnspielen. Die Hauptattraktion war ein Schätzspiel. „Besonders für Kinder ist es nett gemacht“, sagte Elke Milenz (52) aus Itzehoe. Gelegenheit zum Austoben boten ein Bungee-Trampolin und eine Hüpfburg. Mit Livemusik lief das Fest bis in den Abend weiter.