Buntes Programm der Hohenasper Landfrauen

von Kristina Röhrs

erstellt am 28.Sep.2017 | 17:23 Uhr

Auch für die zweite Jahreshälfte hat der Landfrauenverein Hohenaspe und Umgebung ein interessantes und vielfältiges Programm für seine Mitglieder zusammengestellt. Los geht es bereits am Sonntag, 1. Oktober, mit dem Erntedankfest in der St.-Michaelis-Kirche, wo die Mitglieder des Vereins ihre neue Erntekrone präsentieren. Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher zu Pellkartoffeln und Dip eingeladen.

Am Donnerstag, 5. Oktober, führt ein Ausflug nach Altenjahn die Teilnehmerinnen in den Kräutergarten von Traute Struve. Je nach Wetterlage erfahren die Landfrauen am Lagerfeuer oder in der Gartenhütte vieles über Kräuter. Der Besichtigung des Gartens schließen sich Kostproben der Kräuter mit Anregungen und Tipps zur Verarbeitung an. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Am Dienstag, 7. November, nimmt Fotograf Gunnar Green Interessierte mit „Entlang des alten Ochsenweges“. Sein neuestes Projekt ist eine Reise im Bulli entlang des Ochsenweges, das er im Rahmen eines Diavortrags präsentiert. Ehepartner, Freunde und Bekannte sind dazu ebenfalls eingeladen. Treffpunkt ist der Bürgersaal um 19 Uhr.

Am Freitag, 1. Dezember, laden die Landfrauen zu einer besinnlichen Weihnachtsfeier in „Brüdigams Landgasthof“ (ehemals „Zum Wildwechsel“) ein. Landfrauen aus Kaaks, Mehlbek, Huje und Ottenbüttel werden für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Anmeldungen nimmt bis 23. November Petra Göttsche unter 04893/503 entgegen.

Auf zum Weihnachtsmarkt nach „Gut Basthorst“ mit 250 Ausstellern heißt es am Freitag, 8. Dezember. Los geht es um 12.30 Uhr von der Friedenseiche. Die Kosten für Busfahrt und Eintritt betragen 20 Euro. Anmeldungen nimmt bis 29. November Astrid Hauschildt unter 04893/373767 entgegen.