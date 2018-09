Jugendzentrum Hohenlockstedt : Buntes Kinderfest im JuZe

Eine gelungene Sommerparty begeistert Jungen und Mädchen.

von Ludger Hinz

19. September 2018, 09:55 Uhr

Mit Musik, Gaukler, Hüpfburg und Spielmobil – im Jugendzentrum (JuZe) in Hohenlockstedt sorgte ein Spätsommerfest für beste Laune. Mehr als 100 Besucher, davon rund die Hälfte Kinder, hatten einen Nachmittag lang viel Spaß bei diversen Aktivitäten.

Zu Kaffee, Kuchen und Bratwurst konnten sich die Kinder beim Kinderspielemobil vom Kreisjugendring an diversen Spielen versuchen wie überdimensionalen Versionen von „Vier gewinnt“ oder dem Holzturm „Jenga“. Ihrem Bewegungsdrang konnten sie auf einem Hüpfkissen freien Lauf lassen. Und Gaukler Janomani trieb seine Späße mit den Kindern.

Beim Kinderschminken sagte Patrycja Lis, die die Gesichter der Kinder bunt bemalte: „Der Ansturm war groß, es hat allen Spaß gemacht, die bemalten Gesichter zu sehen.“ Am Tisch nebenan saß Praktikantin Janine Kohls und bastelte Laternen aus Papier mit den Kindern. „Das dauert etwas länger, aber die Ergebnisse sind toll geworden.“

Darüber hinaus konnten die Kinder einen Truck von einem Fuhrunternehmen im „Game of Thrones“-Design mit dem Titel „Sturmtochter“ besichtigen. An einem Stand wurden Käsespieße von der Meierei Möllgaard ausgegeben und an einer Cocktailbar alkoholfreie Getränke gemixt.

Wegen des guten Besuchs und der entspannten Atmosphäre freute sich JuZe-Leiterin Meike Nielsen: „Unsere kleine Feier wurde gut angenommen und war sehr erfolgreich.“