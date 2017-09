25 Jahre Theater Itzehoe : Bunter Tag zum Theatergeburtstag

vergrößern 1 von 4 Foto: kolz (2) 1 von 4





Sie gehen gern ins Theater Itzehoe. Und als dieses gestern zum

25-jährigen Bestehen seine Türen öffnete, waren Manuela und Dirk Kähler aus Itzehoe mit ihren Kindern dabei. „Wir wollten uns auch mal die Hinterräume angucken, wo man sonst nicht so reinkommt“, sagte Manuela Kähler. Die Gelegenheit bot der Theatertag, ebenso wie ein umfangreiches Programm.

Er begann mit einer Rallye durch das komplette Haus, wobei es einen Laufzettel abzuarbeiten galt. An einzelnen Stationen erklärten die Mitarbeiter den Ablauf im Theater, sodass die Fragen gut zu beantworten waren. Am Ende konnten bei richtigem Lösungswort ein Familienabo und Karten für einzelne Veranstaltungen gewonnen werden. Eine Familie aus Remscheid interessierte sich für die Requisiten und das Lichtpult. Dort wird neben der Bühne nicht nur die Lichtanlage gefahren, auch die 16 Bühnenzüge für Kulisse und Vorhänge werden von dort gesteuert, wie Uwe Dennull erklärte. Im Orchestergraben erläuterte Rüdiger Rathjen, dass das Podest nur gesichert gefahren werden kann: „Dazu darf nichts die Lichtschranke unterbrechen, und die Türen müssen geschlossen sein.“ Über eine Kamera wird eine Ansicht des Dirigenten auf Bildschirme geleitet, die von den Solisten eingesehen werden können, die oft vor dem bis zu 60 Musiker umfassenden Orchester stehen.

Interessante Einblicke in ihre Arbeit gewährten auch die Maskenbildnerin Tatjana Kraus, die zeigte, wie mehr oder weniger Haare an den Schauspieler kommen, und Silke von Patay. Die Illustratorin gestaltet seit einigen Jahren das Programmheft des Theaters und hatte vor dem 1. Rang eine Kunstwerkstatt aufgebaut.

Mittagspause. Während im Außenbereich Freiwillige Feuerwehr und Rotes Kreuz ihr Können zeigten sowie die Gruppe „Elastic Soap Jazz“ für Musik sorgte, liefen im Haus die Vorbereitungen für den Nachmittag. Unterhaltsam führte NDR-Mann Peter Bartelt durch das Programm. Gerd Waree alias Doc Schredder präsentierte „analoge Kunst im digitalen Zeitalter“, indem er mit Schere und Händen Löcher in gefaltetes Papier schnitt oder riss und so Speere, Leitern oder Herzen entstehen ließ. Aus einem Gebläse, einer Rolle Klopapier und der Halterung einer Farbrolle baute der Künstler einen Partyspaß für jede Gelegenheit. Eine rasante Einrad-Show mit viel Akrobatik zu angesagten Rocksongs lieferte Dustin Waree. Talkrunden, Führungen durch den Theaterkeller und Aktionen für Kinder – „eigentlich für die ganze Familie“, so Theaterpädagogin Britta Schramm – im Garderobenbereich rundeten das Programm ab. Im Studio hatte der Verein der Freunde des Theater Itzehoe eine Cafeteria eingerichtet, wo der Zauberer Chris Brandes magisch unterhielt.

Den ganzen Tag lang war Leben im Theater, ein Ansturm der Besucher allerdings war es nicht. „Für den Kraftakt, den eine solche Veranstaltung immer kostet, wären ein paar Leute mehr auch schön gewesen“, sagte Theaterdirektorin Ulrike Schanko. „Aber es ist so viel los in der Stadt – und die Leute, die da waren, waren sehr zufrieden.“

Auch Familie Kähler aus Itzehoe hatte ihren Spaß. „Es gefällt uns wirklich gut“, sagte Manuela Kähler, während sie gemeinsam mit ihren Kindern Jonglieren übte. „Und wenn es nichts kostet, ist es umso besser.“