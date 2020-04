Aufruf zum Mitmachen : Bunte Steine sollen in Puls für ein Lächeln sorgen

Franziska Schmid aus Puls will Farbe in die Corona-Krise bringen: Sie ruft auf, Steine zu bemalen und in der Dorfmitte abzulegen.

Avatar_shz von shz.de

13. April 2020, 15:53 Uhr

Puls | „Malt zu Haus einen Stein an und legt ihn dazu!“ Mit diesem Aufruf möchte Franziska Schmid etwas Farbe in die derzeitige Situation bringen. Um insbesondere Kindern während der Corona-Krise die Langeweile zu nehmen, hat sich die Pulserin eine besondere Aktion einfallen lassen. „Mein Ziel ist es, rund um den Springbrunnen in der Dorfmitte eine Schlange aus bunt bemalten Steinen zu legen.“ Mitmachen ist ganz einfach: Steine sammeln, anmalen oder mit Sprüchen und Wünschen kreativ verzieren und danach in der Dorfmitte ablegen.

ZITAT Die bunten Farbkleckse sollen Einwohnern und Spaziergänger ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Franziska Schmid, Ideengeberin

Seit einigen Tagen schon verlängert sich die Reihe aus bunten Steinen. Aktiv war auch der erst vier Jahre alte Jorik, der seinen selbst gestalteten Stein ebenfalls voller Stolz ablegte. „Das ist eine wirklich schöne Idee“, freut sich auch Bürgermeister Jens Stöver, als er das Hinweisschild, dass die Ideengeberin in der Dorfmitte angebracht hatte, entdeckte.