Bunte Farbwelten für den guten Zweck

10. März 2018, 07:00 Uhr

Stolz zeigen Luca (13, l.), Melissa (13) und Celina (14, r.) in die Kamera, was sie im Wenzel-Hablik-Museum kreiert haben: Ihre ganz eigenen utopischen Architekturlandschaften haben die Schülerinnen der Malschule „Mal’ mal“ in Gribbohm unter der Leitung von Christiane Khedim in Itzehoe entworfen. Diese bunten Farbwelten können nun am Sonntag, 18. März, ab 14 Uhr im Kulturhof, Dorfstraße 4, zugunsten des Museums ersteigert werden. Veranstaltet wird die Benefiz-Auktion von den Soroptimisten Itzehoe im Rahmen des Kunstmarktes „Kunst tut Gut(es)“ von 12 bis 17 Uhr.