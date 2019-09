Aufruf zur Pflanzaktion : Bunte Blumen sollen Hohenlockstedt schöner machen

Krokuss, Narzissen, Tulpen – Hohenlockstedt soll im Frühjahr ein Blütenmeer sein.

09. September 2019, 16:55 Uhr

Hohenlockstedt | „Wer kann, bitte mitmachen – auch Spenden sind willkommen“, ruft der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Klein auf zur Teilnahme an der Aktion „Hohenlockstedt blüht auf“.

Vor einigen Jahren hatte Klein die ins Leben gerufen – nun findet sie zum sechsten Mal statt. „Ich freue mich sehr, dass immer mehr dabei sind“, sagt Klein.

Zitat: Es ist halt nicht nur die Politik die etwas machen muss, wir alle sind aufgefordert sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Jürgen Klein, Bürgermeister

Sonnabend, 21. September, um 15 Uhr wollen Klein und möglichst viele Helfer Hohenlockstedt erneut etwas schöner machen.

Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche Blumenzwiebeln rund um das Rathaus gepflanzt wurden, soll es nun am Marktplatz an der Lageruhr mit der Bepflanzung weitergehen.

5000 Krokusse, 800 Narzissen und 1800 Tulpen sind bereits bestellt und sollen verbuddelt werden.

Der Pflanzaktion schließen sich Gespräche bei Kaffee und Kuchen an. „Ich freue mich auf viele Helfer und auf den einen oder anderen Sponsor.“