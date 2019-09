Itzehoe feiert Vielfalt : Bunte Begegnungen im Zirkuszelt

Bereits zum siebten Mal wurd in Itzehoe Vielfalt gefeiert. Mit dabei war auch die Bürgerbeauftragte des Landes, Samiah El Samadoni.

01. September 2019, 15:29 Uhr

Itzehoe | „Wir wollen eine Stadt gestalten, in der unterschiedlichste Menschen miteinander zusammenleben können“, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen. Auch Bürgervorsteher Markus Müller und viele weitere bekannte Gesichter Itzehoes besuchten das Fest „Vielfalt feiern“ im Prinzesshofpark. Zum siebten Mal veranstaltete die Projektwerkstatt Inklusion den bunten Nachmittag, bei dem es vor allem um eines geht: Die Vielfalt der Gesellschaft zu feiern.

Menschen zusammenbringen, nicht alles so furchtbar ernst nehmen, das alles stehe bei dieser Feierlichkeit im Mittelpunkt. Christine von Bargen, Beauftragte des Kreises Steinburg für behinderte Menschen

Dafür wurde ein buntes Zirkuszelt aufgebaut, in dem verschiedenste Menschen ins Gespräch kamen. So auch die beiden Itzehoerinnen Heidi Homeister (65) und Regina Kappelmann (55). „Durch eine Broschüre bin ich zu diesem Fest gekommen“, so Kappelmann. Beide genossen das Zusammensein und die Unterhaltung. „Außerdem ist der Prinzesshofpark einfach herrlich“, sagte Homeister mit Blick auf die Blütenpracht. Für sie sei aber vor allem das Thema des Festes – Inklusion – wichtig, da sie selbst zwei behinderte Enkel habe. „Gemeinsam sind wir stark“, sagt die Rentnerin und meint damit nicht nur sich und ihre Enkel, sondern die ganze Gesellschaft.

Feste wie diese machen solche Themen freier. Regina Kappelmann

Auch ihre Gesprächspartnerin hat es nicht immer leicht: „Ich habe eine psychische Beeinträchtigung.“ Sie gehe damit bewusst offen um, sagte Kappelmann, da viel zu viel geschwiegen werde.

Auch außerhalb des Zirkuszeltes ging es bunt zu: Gesichter bemalen, Specksteine schleifen und Taschen besprühen waren besonders begehrt. Aneta (7), Paulina (10) und Hannah (6) entdeckten den Specksteinstand vom Caritas-Migrationsdienst. Wie die Mädchen das Fest finden? „Gut“, sagten alle drei im Chor. „Am besten war das Taschenbemalen“, fand Aneta, und die anderen stimmten zu.

Fest gegen Diskriminierung jeder Art

Zu den Kindern, Senioren und Menschen mit und ohne Behinderung gesellte sich auch die Schirmherrin des Festes Samiah El Samadoni. Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes sagte: „Wir feiern heute, wie bunt und vielfältig diese Welt ist.“ Das sei wichtig, da Menschen aus verschiedensten Gründen diskriminiert würden. „Dazu zählen die Herkunft, das Geschlecht, die Sexualität, aber auch Behinderungen“, erklärte sie. Das Fest könne solchen Ausgrenzungen entgegenwirken, „einfach, indem man sich begegnet“.

Neuauflage im nächsten Jahr mit „absoluter Sicherheit“

Nächstes Jahr soll das Fest im Prinzesshofpark genauso bunt werden, das kann Christine von Bargen mit „absoluter Sicherheit“ schon jetzt sagen. Und Bürgermeister Koeppen motiviert: „Wir lassen nicht locker, aus dieser Stadt eine gute Stadt zu machen.“