Von Windmühlenbetreibern gegründet : Bürgerstiftung Nortorf schüttet 11.500 Euro an Vereine aus der Region aus

17. Dezember 2019, 09:10 Uhr

Nortorf | „Ich finde, das hat hier heute schon den Charakter einer kleinen Spenden-Gala“, stellte Jan Beimgraben von der Bürgerstiftung Nortorf fest. Gleich neun Vereine und Institutionen durften sich über eine vorweihnachtliche Überraschung durch im Jahr 2015 von den Windmühlenbetreibern gegründete Stiftung freuen. Insgesamt schüttete die Bürgerstiftung an diesem Abend 11.500 Euro an Spenden aus.

Der Vorsitzende Manfred Boll betonte, dass die Stiftung zu dem Zweck gegründet wurde, die Bürger am Erfolg der Windenergienutzung auf der Nortorfer Gemeindefläche zu beteiligen. „Es handelt sich um eine freiwillige Spende der Windmühlenbetreiber in die Stiftung“, betonte er. Der Vorstand, bestehend aus Boll, Jan Beimgraben, Christina Rösch und Hauke Göttsche, legt nach Rücksprache mit dem Stiftungsrat fest, welche Vereine eine Geldspende für ihre Vereinsarbeit erhalten. „Wir hatten auch schon mal eine Anfrage zur Unterstützung einer Feier, aber das ist nicht im Sinne der Stiftung“, erklärte Boll.

Die Bürgerstiftung Nortorf achtet auf die Verwendung der Gelder und berücksichtigt unter anderem Projekte aus der Jugendarbeit, Brauchtum, Umweltschutz, Sportvereine oder Völkerverständigung. Zwar kommen auch direkte Anfragen an die Stiftung, in der Regel aber geht sie auf die Vereine zu und überrascht diese mit einer Spenden-Nachricht.

Die Übergabe fand im Nortorfer Gemeindehaus statt. Bei neun Vereinen und deren Vertretern war es richtig voll an diesem Abend. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, konnten alle Vereinsvertreter bereits genau sagen, was mit dem Geld passieren soll.

Jeweils 500 Euro erhielten der MTV Wilster, die Damenmannschaft der SG Wilstermarsch und die Schachfreunde Wilstermarsch. Über 1000 Euro freute sich die Trachtengruppe der Landfrauen Wilstermarsch, jeweils 1500 Euro gab es für den Förderverein Bockmühle Honigfleth und das Kulturhaus Wilster. Mit Spenden über 2000 Euro wurden in diesem Jahr die Jagdgemeinschaft Nortorf sowie zwei Einrichtungen bedacht, die sich in der Arbeit mit Kindern hervortun.

Die Lebenshilfe Steinburg ermöglicht Kindern mit anerkanntem Förderbedarf die Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und das Klinikum Itzehoe nahm eine Spende entgegen für die Arbeit mit Kindern, die an Diabetes leiden. „Jetzt wundern Sie sich bestimmt, dass ein großes Wirtschaftsunternehmen wie das Klinikum Itzehoe eine Spende erhält“, sagte der Verbandsvorsteher des Krankenhaus-Zweckverbandes, Reinhold Wenzlaff. Nicht alle Leistungen würden von den Kassen bezahlt, und gerade im Bereich der Diabetes nehme die Zahl der jungen Patienten immer mehr zu, wie Dr. Georg Hillebrandt, Chefarzt der Kinderklinik, berichtete. 170 Familien mit Kindern, die an Diabetes leiden, werden aktuell in Itzehoe betreut. Für diese Kinder und Familien soll das Geld zielgerichtet eingesetzt werden.

Wie alle anderen, dankte Helmut Sievers vom Förderverein Bockmühle in Honigfleth den Windmüllern. „Die historischen Mühlen haben die Wilstermarsch in der damaligen Zeit lebenswert gemacht, heute leisten die modernen Windmühlen einen Beitrag zum Erhalt der Geschichte“, fügte er hinzu.