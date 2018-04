Abschied in Wewelsfleth : Bürgermeister wünscht „Ruhestand mit Raum und Muße“

Die Leiterin der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Wewelsfleth geht in den Ruhestand – und alle sagen Tschüss.

von shz.de

19. April 2018, 04:48 Uhr

Einen großen Bahnhof gab es für Hedwig Tielkes aus Wewelsfleth in der Trinitatiskirche. Eltern, Kollegen und alle Kinder aus der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ verabschiedeten die Kita-Leiterin mit einer feierlichen Andacht in den Ruhestand.

Nachdem der Vormittag im Kindergarten mit einem ausgiebigen Frühstück begonnen hatte, fasste Bürgermeister Delf Bolten in der Kirche den Werdegang von Hedwig Tielkes zusammen. Bereits kurz nach ihrem Zuzug 1978 in die Gemeinde arbeitete die staatlich anerkannte Erzieherin vertretungsweise im Wewelsflether Kindergarten. Ab 1989 folgten weitere Vertretungszeiten. Am 16. Februar 2000 wurde Tielkes zur stellvertretenden Leiterin und übernahm ein Jahr später die Kita-Leitung. Bürgermeister Bolten dankte Hedwig Tielkes für die konstruktive Arbeit und wünschte einen „Ruhestand mit Raum für Träume und Muße“.

Die Kindergartenkinder gestalteten den Gottesdienst mit Gesang – die rote Gruppe rockte alle Entchen – und überreichten Blumen. Pastor Jens Siebmann erklärte den Kindergarten anhand des Psalms „Der Herr ist mein Hirte“ und schenkte ein Glas voll unsichtbarer Zauberklebe, was Hedwig Tielkes mit „die kann man immer gebrauchen“ kommentierte. Elternvertreterin Iris Harder hatte recherchiert, wie viele Kinder Hedwig Tielkes bis zum Schulbeginn begleitet hat und ist zu dem Ergebnis gekommen: „Es waren viele!“ Für die Kitas der Wilstermarsch überreichte Ines Olbertz ein Geschenk und gestand: „Ein Hauch von Neid ist dabei.“

Die Nachfolge von Hedwig Tielkes tritt Susanne Rademann an, die an Besonderheiten, manch Sommerfeste und Fortbildungen erinnerte. „Eigentlich war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.“ Beim abschließenden Segen bildeten alle Gottesdienstler einen Ring um die junge Rentnerin, aus dem sie gar nicht hervorgucken konnte.