Forderung nach Postfiliale : Bürgerforum in Kellinghusen kritisiert die Post

Die Unternehmensstrategie gehe zu Lasten von Kunden und Mitarbeitern. Darum soll die Politik sich einschalten.

12. Juli 2020, 14:43 Uhr

KELLINGHUSEN | „Die Stadt muss wieder eine ordentliche Postfiliale erhalten“ – fordert das Bürgerforum und kritisiert den derzeit „unerträglichen Zustand“ für Postkunden. Im Rahmen der vergangenen Sitzung riefen die Mitglieder die Deutsche Post auf, diesen Zustand zu beenden. Zudem wünscht sich der Bürgerzusammenschluss von der die Politik, in Sachen Postfiliale tätig zu werden.

ZITAT Es kann nicht angehen, dass die Post ihren Kunden zumutet, die Postgeschäfte in einem provisorischen Kabuff abzuwickeln. Uwe Siehl, Bürgerforum

In der Tat sind die Zeiten eines repräsentativen „Kaiserlichen Postamts“ in der Störstadt Geschichte. Auch im modernen Nachfolgebau aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Lindenstraße 10 werden heute keine Briefe und Pakete mehr entgegengenommen. Im Jahr 1990 investierte die Post zwar noch einmal in eine Komplettrenovierung des Gebäudes. Einige Jahre später veräußerte das Unternehmen seine Unterkunft jedoch an ein örtliches Unternehmen. Damit hatte die Störstadt nach mehr als 100 Jahren kein eigenes Postgebäude mehr.

ZITAT Einzug hielt die Filiale der Deutschen Post danach auf mehr oder minder behelfsmäßig eingerichteten Flächen in Einzelhandelsgeschäften. Uwe Siehl erinnert an Standorte in Bahnhofs- und Steinstraße.

Derzeit werden die Postgeschäfte im „Stöberstübchen“ in der Lindenstraße abgewickelt. „Mit dieser Geschäftsstrategie mutet die Post den Bürgern einiges zu“, unterstreicht Forums-Mitglied Wolf-Dietrich Debus. Trotz Corona-Abstandsregeln falle die Beengtheit der wenige Quadratmeter großen Räumlichkeit derzeit unangenehm auf. Lange Schlangen bis auf die Verkaufsfläche des „Stöberstübchens“ zeigten zudem, das die Unternehmensstrategie zu Lasten von Kunden und Postangestellten gehe.

Kritik auch an der Parksitution

Kritik übt Debus weiterhin an der Parksituation. „Es gibt einfach zu wenig Parkplätze vor der Postfiliale.“ Ändern würde daran auch die Beseitigung der vielbemängelten hohen Kantsteine nichts. „Postkunden müssen häufig genug auf Kunden- und Praxisparkplätze in der Umgebung ausweichen“, so Debus. Uwe Siehl appelliert daher an die Stadtpolitiker, auf das Unternehmen einzuwirken. „Die Post muss wieder eine vernünftige Bleibe vorhalten.“ Notwendig ist dies seiner Meinung nach allein schon wegen des zunehmenden Postpaketverkehrs.