Bürgerbus im Amt Kellinghusen nimmt wieder Fahrt auf

Die Corona-Zwangspause ist beendet. Fahrten können montags und donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr gebucht werden.

01. Juni 2020, 15:50 Uhr

Kellinghusen | Der vom Seniorenbeirat Kellinghusen initiierte und erfolgreich in Bewegung gekommene Bürgerbus im Amt Kellinghusen ist wieder unterwegs. „Jetzt freuen wir uns, den Dienst für den Bürger mit unserem Service endlich fortzusetzen“, sagt Ulrich Kypke, Vorsitzender des Seniorenbeirats. Allerdings stünden noch nicht alle Fahrer in der Übergangszeit zur Verfügung. Der Einsatzplan werde deshalb Woche für Woche aktualisiert und ausgeweitet.

Der Telefondienst für die Bestellung von Fahrten mit dem Bürgerbus, so berichtet Kypke, funktioniert aber bereits wieder wie vor der Corona-Zwangspause. Immer montags und donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr würden Anfragen entgegengenommen. „Für die Sicherheit werden alle nur möglichen Vorkehrungen getroffen“, versichert der Seniorenbeiratsvorsitzende.

Bei der Bestellung von Fahrten würden die Mitfahrer genau informiert, wie die Vorkehrungen gegen eine Infektion aussehen und welche Auflagen einzuhalten sind. Der Bürgerbus, seit Jahresbeginn in der Trägerschaft des Vereins für Gemeindepflege, hat sein Angebot für die Fahrgäste ausgeweitet. Der Flyer liegt unter anderem in allen Gemeinden im Amt Kellinghusen, im Bürgerhaus und in der Amtsverwaltung sowie im Ehrenamtsbüro, Hauptstraße 6, aus.