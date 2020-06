Glückstadt : Bürgerbüro im Rathaus öffnet Donnerstag

Stadtverwaltung bittet um Terminvereinbarungen.

von Christine Reimers

23. Juni 2020, 15:41 Uhr

Glückstadt | „Sämtliche Dienstleistungen des Rathauses ausschließlich nach vorhergehender Terminvereinbarung zu erbringen, hat positiv überrascht“, sagt Stadtmanagerin Sybille Weinmann-Klinkow. Durch die Terminvereinbarungen landete jeder an der richtigen Stelle – pünktlich und persönlich.“ Die Termine konnten sowohl von der Verwaltung als auch von den Besuchern vorbereitet werden und führten ohne Wartezeiten zu zügigen Ergebnissen. Deswegen wird an der Möglichkeit, an den Wochentagen Montag bis Mittwoch sowie Freitag für alle Fachbereiche und das Bürgerbüro ganz flexibel über E-Mail info@glueckstadt.de oder 04124/930117 Termine vereinbaren zu können, festgehalten. Daneben öffnet die Stadtverwaltung das Bürgerbüro – aber nicht das gesamte Rathaus – ab dem 25.Juni an den Donnerstagen von 10 bis 18 Uhr wieder für Spontanbesuche.