Alter Hafen in Brunsbüttel : Bürgerbegehren kippt Bauvorhaben

Die Brunsbütteler Politik verabschiedet sich angesichts eines geplanten Bürgerbegehrens von der Bebauen des Alten Hafens.

20. November 2019, 14:03 Uhr

Brunsbüttel | Die umstrittene Bebauung für den Alten Hafen sind vom Tisch. Die rund drei Hektar große Freifläche in exponierter Lage unmittelbar an der Elbe bleibt auch zukünftig unbebaut. Geschlossen sprachen sich die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstagabend für den Erhalt des dort vorhandenen Biotops und der Wiesenfläche in seiner jetzigen Form aus. Für die Initiatoren und Anhänger des Bürgerbegehrens war das einstimmige Votum ein Sieg auf ganzer Linie.

Interesse an der Sitzung nur mäßig

Wie groß das Interesse an dem Ausgang der Abstimmung über das Bauvorhaben Alter Hafen sein würde, war vorab nur schwer einzuschätzen. Vorsorglich war daher die Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend vom Bauamt in den Bürgersaal des Elbeforum verlegt worden. Lediglich ein Dutzend Zuhörer waren es am Ende, die vor Ort die Ausführungen von Wilhelm Malerius (Graue Panther) als einem von drei Initiatoren des Bürgerbegehrens sowie die anschließende Beratung des Ausschusses verfolgten.

1200 Stimmen in acht Wochen gesammelt

In seiner ihm eingeräumten Redezeit ließ Malerius den Werdegang des Bürgerbegehrens noch einmal Revue passieren. Nach Gesprächen mit der Kommunalaufsicht des Kreises, in denen die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine angestrebte Bürgerbeteiligung abgestimmt wurden, viel am 2. Juli der Startschuss für die notwendige Unterschriftenaktion. Innerhalb von rund acht Wochen unterzeichneten mehr als 1200 Brunsbütteler die Petition.

Für unser Vorhaben wäre 963 Unterschriften ausreichend gewesen. Wilhelm Malerius, Graue Panther

Nach einer Prüfung durch den Kreis Dithmarschen wurde das Bürgerbegehren am 12. November für zulässig erklärt.

„Als Termin für den Bürgerentscheid haben wir mit der Verwaltung den 22. März 2020 abgestimmt, sofern vorher keine Einigung erzielt werden kann“, erklärte das politische Urgestein.

Fraktionen ziehen Notbremse

Doch zu einem Bürgerentscheid wollten es die Fraktionen gar nicht erst kommen lassen. So erklärte die Fraktionsvorsitzende der Brunsbüttler FPD, Bettina Jebens: „Das Bürgerbegehren wird von uns respektiert, wir erhalten die Fläche und gut.“

Für uns war immer klar, dass wir die Fläche niemals zupflastern wollen, darüber hinaus waren wir für alle Möglichkeiten offen. Michael Wamser, FDP

Seinen Dank für den erbrachten Einsatz sprach Peter Hollmann für die CDU den drei Vertretern der Bürgerinitiative aus. „Insgesamt sind wir gar nicht so weit auseinander, wenn es um die Nutzung der Freifläche am Alten Hafen geht“, so Hollmann. Es sei nicht das Bestreben der Christdemokraten gewesen, die Fläche in Gänze zu bebauen. Das Biotop zu erhalten und in das touristische Konzept zu integrieren, habe große Priorität genossen. Dem schloss sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Bernd Wutkowski, an.

Für uns ist diese Entwicklung, ein deutliches Zeichen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und dass der Bürger auch gehört wird. Christian Barz, Fraktionsvorsitzender der Grünen

Barz forderte zudem die Einstellung sämtlicher planerischen Maßnahmen in Verbindung mit dem ad acta gelegtenBaugebiet, die mit Kosten verbunden sind.