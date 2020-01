Steinburger Steuern : Bürger und Firmen füllen kommunale Kassen

134,89 Millionen Euro standen für kommunalen Ausgaben im Kreis Steinburg zur Verfügung

von Joachim Möller

16. Januar 2020, 12:07 Uhr

Kreis Steinburg | Steuerzahlungen von Einwohnern und ansässigen Firmen füllen die kommunalen Kassen im Kreis Steinburg. Nachdem die Steuereinnahmen 2017 abgerechnet und von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht worden sind, lässt sich sagen: Der Geldzufluss sank gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Millionen Euro. Unterm Strich kamen von Bürgern und Firmen 134,89 Millionen Euro für die kommunalen Ausgaben im Kreis Steinburg, mit denen die Städte und Gemeinden wirtschaften und auch noch an die Kreiskasse Geld abgeben konnten.



Unternehmen als wichtigste Geldquelle







Mehr Einkommensteuer im Kreis Steinburg





Die Gewerbesteuer war bundesweit 2017 die wichtigste kommunale Geldquelle mit 45,74 Milliarden Euro. Für den Kreis Steinburg brachte sie 52,19 Millionen Euro ein und machte damit 38,69 Prozent des Gesamtsteueraufkommens aus. Allerdings bleibt nicht die ganze Gewerbesteuer in der Kasse. Es gibt eine Gewerbesteuerumlage, die abzuführen ist, 2017 betrug sie 10,08 Millionen Euro (Vorjahr: 11,37 Millionen Euro) und über die freuen sich die Finanzminister von Land und Bund.Im Gegenzug erhalten die Kommunen Anteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer. Wobei das Gesamtaufkommen nach dem Wohnsitzprinzip zerlegt wird. Aus dem Anteil an der Einkommensteuer flossen im Jahr 2017 insgesamt 55,75 Millionen Euro in den Kreis (2016: 50,78 Millionen Euro). Damit sorgen Arbeitnehmer und Selbstständige über die von ihnen bezahlten Steuern auf Lohn und Einkommen für weitere 41,33 Prozent der kommunalen Einnahmen. Und über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer kamen weitere 7,15 Millionen Euro (Vorjahr: 5,71 Millionen Euro) in die Kasse, macht 5,30 Prozent der Einnahmen.

Die Grundsteuereinnahmen betrugen (A und B zusammengerechnet) 2017 im Kreis Steinburg 19,80 Millionen Euro (Vorjahr: 19,55 Millionen Euro) gleich 14,68 Prozent.

Der Verteilung des Geldes liegen derzeit die Steuerergebnisse des Jahres 2013 zugrunde. Die bestimmen für die Jahre 2018, 2019 und auch für 2020, welche Kommune wie viel Geld aus der Einkommensteuer bekommt.