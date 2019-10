Spende in Wilster : Bürger-Schützen-Gilde unterstützt die „Aktive Pause“ mit Wave-Boards

Mit der Spende der Schützengilde wurden an der Gemeinschaftsschule neue Wave-Boards angeschafft.

Avatar_shz von Ines Güstrau

06. Oktober 2019, 15:15 Uhr

Wilster | Die Bürger-Schützen-Gilde Wilster hat die „Aktive Pause“ der örtlichen Gemeinschaftsschule mit einer Spende in Höhe von 150 Euro überrascht. „Wir haben uns darüber riesig gefreut“, erklärte Sportlehrer Günter Lake und richtete im Namen der Schule seinen Dank an die Gildebrüder.

Schüler leihen verschiedene Sport- und Spielgeräte aus

Die „Aktive Pause“ bietet allen Schülern die Möglichkeit, sich in den beiden großen Pausen verschiedene Sport- und Spielgeräte auszuleihen. Dafür erhalten die Jungen und Mädchen zu Beginn ihrer Schulzeit in der fünften Klasse einen Leihausweis. Und damit alles seine Ordnung behält und nichts verloren geht, wird die „Aktive Pause“ von rund 20 Schülern ehrenamtlich betreut. Sie stehen abwechselnd in Zweierteams in den Pause bereit, um an ihre Mitschüler beispielsweise Bälle, Tischtennisschläger, Federballspiele oder Wave-Boards auszugeben. Zudem achten sie darauf, dass am Ende der Pause alles auch wieder in gutem Zustand zurückgegeben wird.

Von dem Spendenbetrag der Wilsteraner Gildeschützen wurden nun neue Wave-Boards angeschafft, die bei den Jungen und Mädchen zurzeit besonders beliebt sind.