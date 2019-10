Buchkritikerin aus Hohenlockstedt : Bücherwurm, Blogger und Model

Lucia Kruse aus Hohenlockstedt ist erfolgreiche Influencerin und ziert den Titel von Michelle Schrenks neuem Roman „Als ob du mich liebst“.

von Kristina Sagowski

18. Oktober 2019, 14:49 Uhr

Hohenlockstedt | Eigentlich tut Lucia Kruse aus Hohenlockstedt das, was Marcel Reich-Ranicki auch tat. Bücher lesen und ihre Meinung dazu sagen. Statt ellenlanger spitzzüngiger Rezensionen in Feuilletons dicker Zeitungen, hat die 19-Jährige ein Foto und 2200 Zeichen Platz, ihre vornehmlich für Frauen geschriebenen Romane freudestrahlend zu besprechen. Lucia Kruse ist Bookstagrammerin, Literaturkritikerin auf Instagram sozusagen – und ist damit ziemlich erfolgreich. Unter dem Namen wonderbooks09 bespricht die Hohenlockstedterin vor allem Frauenromane. An die 9000 Follower hat sie bereits. Auch auf Youtube hat sie bereits mehrere tausend Anhänger. Jetzt ziert sie sogar den Titel von Michelle Schrenks neuem Roman „Als ob du mich liebst“.



Mit Harry Potter fing alles an





Vom Bücherwurm zur Bookstagrammerin bis hin zum Covergirl eines Buches – Lucia Kruses Geschichte liest sich selbst wie ein Abenteuer einer ihrer Romanheldinnen. Angefangen hat alles mit Harry Potter. „Das ist mein absolutes Lieblingsbuch“, sagt die 19-Jährige. Sie verschlang immer mehr Fantasy- dann auch Frauenromane. Inspiriert von dem Blog einer ehemaligen Klassenkameradin fasste sie Ende 2015 den Entschluss, eine eigene Community aufzubauen. „Ich habe mir auf Instagram viele Bücherseiten angesehen und vorab schon Kontakte geknüpft“, erzählt Kruse. „Über Bücher zu reden, ist eine Leidenschaft, die ich mit meinen Followern teile. Es geht aber auch um einen gegenseitigen Austausch.“

Rund 300 Bücher stapeln sich mittlerweile bei ihr zuhause, „130 davon habe ich noch gar nicht gelesen“, sagt sie. Fünf Romane liest sie durchschnittlich im Monat.



Bloggerin mag Liebesgeschichten





„Ich mag dramatische, tiefgründige Liebesgeschichten, die romantisch und sexy sind“, bringt sie ihren Geschmack auf den Punkt. Michelle Schrenks „Als ob du mich liebst“ passe perfekt ins Schema. „Das ist eine herausstechende Liebesgeschichte. Eines meiner Jahreshighlights“, schwärmt sie. „Die Geschichte ist an eine wahre Begebenheit angelehnt. Die letzten 100 Seiten habe ich nur geheult“, gesteht die Hohenlockstedterin, die im Sommer ihr Abitur in Itzehoe machte.

Lucia Kruse kannte die Autorin allerdings gar nicht, bis die Anfrage kam, ob sie den Titel ihres neuen Romans zieren möchte. „Das bedeutet mir total viel, ich realisiere das noch gar nicht richtig“, ist sie noch immer überwältigt. „Das Fotoshooting war toll.“

Auf der Frankfurter Buchmesse kommt das ganze Team um Michelle Schrenk jetzt wieder zusammen. Warum sich die Autorin für die 19-Jährige als Covermodell entscheiden hat, erklärt sie so: „Lucias Ausstrahlung und diese positive Art haben einfach perfekt zur Hauptperson Jass gepasst. Das Lebensgefühl und die Emotionalität haben mich sofort angezogen. Manchmal ist es einfach Schicksal.“

Zudem sei Lucia Kruse ein „unglaublich lieber Mensch“ mit einem großen Herz, „genau wie Jass“. Schrenk glaube daran, dass sich finde, was zusammengehöre und sich finden solle.



Von Neuseeland zur Frankfurter Buchmesse







Viele Stunden Arbeit für ein Video





Lucia Kruse hatte definitiv die weiteste Anreise – sie kam extra aus Neuseeland eingeflogen. Seit September reist sie als Work-and-Travel-Backpackerin durch das Land der Maori und Kiwis bevor sie 2020 in Würzburg „International Management“ studieren wird. Den Besuch der Frankfurter Buchmesse hatte sie wegen des Trips eigentlich nicht eingeplant, „aber bei der Veröffentlichung des Buches wollte ich unbedingt dabei sein“, erklärt sie.Für ihr Auslandsjahr hat die Influencerin fleißig vorgearbeitet. „Es gab Urlaube, da habe ich in 14 Tagen elf Bücher gelesen“, sagt Lucia Kruse lachend. „Ich habe in der Zeit zwischen Abi und Abreise 25 Videos gedreht, so dass ich in Neuseeland jede Woche eines hochladen kann“, verrät sie. So eine Literaturkritik in den sozialen Medien sei ein zeitaufwendiger Job. „An einem Video sitze ich schon mal sieben Stunden.“

Fotos für ihren Instagram-Kanal bereitet sie gründlich vor und produziert dann oft gleich vier Stunden am Stück eine Serie an Bildern. „Als Schülerin habe ich oft einen Tag an den Wochenenden gedreht.“ Da saß dann auch mal eine kichernde Freundin mit im Raum. Authentizität und Spaß pur. „Für mich ist es eher ein Hobby, mit dem ich auch ein bisschen Geld verdienen kann. Leben könnte ich davon aber nicht. Das würde ich auch nicht wollen, weil mein Hobby dann in Stress ausarten würde und mein Kanal dann nicht mehr authentisch wäre“, betont Lucia Kruse.

Und selbst mal einen Roman verfassen? „Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich habe einen riesigen Respekt vor Autoren. Wenn ich irgendwann mal eine Idee haben werde, schreibe ich vielleicht ein Buch, aber erstmal lasse ich mir Zeit und Freiraum“, sagt Lucia Kruse.



