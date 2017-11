Büchertausch made in Brunsbüttel

vergrößern 1 von 1 Foto: mohr 1 von 1

von Ralf Pöschus

erstellt am 23.Nov.2017 | 10:01 Uhr

Stöbern, Schmökern, Mitnehmen – An zwölf unterschiedlichen Standorten in Brunsbüttel sind sie zu finden: so genannte Tauschregale für Literaturliebhaber. „Warum soll man ausgelesene Bücher wegwerfen, wenn man anderen Menschen damit noch eine Freude machen kann?“, fragt Ingrid Germer.

Gemeinsam mit Jan Klöpper initiierte sie Ende 2015 im Freizeitbad Luv das erste Tauschregal für Literatur der unterschiedlichsten Kategorien. „Die Idee hierfür kam mir während eines Urlaubs, als ich am Pool laut rufend in die Runde fragte, ob jemand Interesse an einem Buch hätte und gerne mit mir tauschen würde“, erzählt Ingrid Germer, die mit der simplen Frage eine ungeahnte Kettenreaktion auslöste. Was im Urlaub funktioniert und sich in anderen Städten bewährt hat, kann so schlecht nicht sein, dachten sich die beiden Vielleser und ließen ihren Gedanken Taten folgen. Begeistert von der Resonanz auf das erste kostenlose Tauschregal reifte der Entschluss, diese Form der Tauschmöglichkeit für Bücher über die gesamte Stadt auszudehnen. Mit der Geschäftsstelle der Brunsbütteler Volkshochschule (VHS) wurde nun die mittlerweile zwölfte Tauschstation unter dem Namen „BoB – Brunsbüttels offenes Bücherregal“ eingeweiht und weitere sollen folgen. So sucht das Duo nach Arztpraxen, Bäckereien und anderen Einrichtungen, die sich an diesem Projekt beteiligen möchten.

„Wir haben im Sommer unsere Räume umgestaltet. Indem wir den Wänden einen neuen Look verliehen und Mobiliar im Pausenbereich aufgestellt haben, ist alles etwas wohnlicher geworden“, erläutert VHS-Mitarbeiterin Sonja Schukat. Von der Anfrage, ob in der VHS Platz für ein Tauschregal vorhanden sei, zeigten sich die Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen und Projekte als auch VHS-Chefin Elke Schmidt-Wessel gleichermaßen begeistert. „Solch ein Bücherregal gibt unserer Pausenecke den letzten Pfiff und ist für eine Einrichtung, die Erwachsenenbildung betreibt, eine tolle Sache. Es war noch gar nicht aufgestellt, da wechselten bereits die ersten Bücher ihre Besitzer“, erzählt Schukat.

Rund 2000 eingefasste Schriftwerke stehen verteilt über die Schleusenstadt zur Auswahl. „Wir arbeiten sehr eng mit der Hoelp in Brunsbüttel zusammen, die regelmäßig Buchspenden erhält und uns Bücher für die Erstausstattung, und wenn nötig zum Auffüllen der Tauschregale zur Verfügung stellt“, freut sich Jan Klöpper über die Kooperation.

Auch wenn der Tauschgedanke im Vordergrund steht, können natürlich auch Bücher ohne ein Tauschobjekt kostenlos mitgenommen werden. Ursprünglich hatten die beiden Initiatoren den Gedanken gehabt, ausrangierte Telefonzellen aufzustellen und mit Büchern zu bestücken, wie es auch in anderen Städten praktiziert wird. „Eine Telefonzelle kostet rund 450 Euro, hinzu kommen die Kosten für den Transport. Das können wir beim besten Willen nicht leisten, zumal hinter unserem Projekt kein Verein oder so steht“, erklärt Ingrid Germer. Da es sich bei den jetzigen Standorten meist um öffentliche Einrichtungen handelt, sind die Tauschregale nur zu bestimmten Öffnungszeiten zugänglich. „Jeder Teilnehmer hat einen Aufkleber mit einem QR-Code an der Eingangstür, der mit dem Smartphone eingescannt werden kann. Der Anwender gelangt so auf unsere Internetseite und erhält Auskünfte über alle Standorte und Öffnungszeiten“, erklärt Klöpper.



> Infos:www.brunsbuettels-buecherregale. jim do.com