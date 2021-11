Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel in Husum wegen Corona-Verdacht abgesetzt

Zwei Verdachtsfälle bei Schleusenstädtern

Brunsbüttel | Zwei Corona-Verdachtsfälle beim BSC Brunsbüttel sind in der Fußball-Landesliga Schleswig für einen Spielausfall verantwortlich. Die Partie der Schleusenstädter beim Tabellenführer Husumer SV, die am Sonnabend-Nachmittag stattfinden sollte, musste abgesetzt werden, weil sich bei zwei Spielern des BSC nach dem Training am Donnerstag Symptome zeigten und ...

