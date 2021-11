fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel hat mit TSV Rantrum ein harte Nuss zu knacken

Den Schleusenstädtern fehlt derzeit die Spielpraxis.

Brunsbüttel | Seit dem Spiel am 9. Oktober (gegen den MTV Tellingstedt / 0:0) hat der BSC Brunsbüttel in der Fußball-Landesliga Schleswig in den letzten fünf Wochen nur die Partie gegen Rotenhof (1:2 am 30. Oktober) bestritten und musste darüber hinaus drei Mal zwangspausieren. „Uns fehlt ein wenig die Wettkampfpraxis“, befürchtet Benjamin Hübner, Sportlicher Leiter...

