Schwalben in Hohenfelde : Brutmöglichkeiten für heimische Vögel

Der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Gadens in Hohenfelde ist vom Naturschutzbund als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet worden.

von

28. Juli 2019, 16:58 Uhr

Hohenfelde | Der Nabu-Itzehoe unterstützt die bundesweite Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“. Menschen, die Rauch- oder Mehlschwalben bei sich beherbergen, können sich beim Naturschutzbund um eine Plakette für ihr Haus sowie eine Urkunde bewerben (www.nabu.de/schwalben).

Thekla Gaden aus Hohenfelde ist so eine Bewerberin. In vierter Generation führen die Gadens ihren landwirtschaftlichen Betrieb mit Feldern und Kühen. Schwalben gehörten schon immer zum Hof. An allen vier Seiten des Wohngebäudes kleben die kleinen Nestkugeln der Mehlschwalben unter dem Giebelvorstand. Die Rauchschwalben mögen die offenen Stalltüren und fliegen durch diese ihre halbrunden Nester an.

„Als Landwirte leben wir in der Natur und mit der Natur. Die Schwalben sind ein schönes Mosaikteil davon. Sie geben die Jahreszeiten gut wieder“, beschreibt Gaden, warum die Schwalben bei ihnen so willkommen sind.

Bei der Plaketten- und Urkundenübergabe durch Nabu-Itzehoe-Vorstandsmitglied Cornelia Prepernau stellte sich heraus, dass nicht nur die Schwalben es auf dem Gelände gut haben. Auf dem Stallboden ist eine Nisthilfe angebracht, die in den vergangenen Jahren abwechselnd von Schleiereule oder Turmfalke genutzt wird. In diesem Jahr ist die Schleiereule zu Gast.