Polizei sucht Zeugen : Brutaler Überfall auf 33-Jährigen in Kollmar

Als es an der Tür klingelt, öffnet der Mann nichtsahnend die Tür. Dann schlagen unvermittelt drei Männer auf ihn ein.

von Gerrit Hencke

31. März 2018, 09:41 Uhr

Kollmar | Am Karfreitag ist ein 33-Jähriger in Kollmar (Kreis Steinburg) am hellichten Tag an seiner Haustür von drei Unbekannten brutal überfallen worden. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Demnach klingelten zwei Männer gegen 15.30 Uhr in der Schulstraße an der Tür des 33-Jährigen, die er nichtsahnend öffnete.

Die beiden Männer bedrängten ihn sofort und forderten Geld von dem 33-Jährigen. Sie schubsten ihn in die Wohnung und begannen auf ihn einzuschlagen. Es gelang dem Mann, die beiden wieder nach draußen zu drängen, als ein dritter Mann hinzukam. Dieser schlug ebenfalls umgehend auf ihn ein. Die drei Männer setzten ihrem Opfer brutal mit Schlägen und Tritten zu. Der 33-Jährige begann um Hilfe zu rufen. Nachbarn und Passanten wurden so schnell auf die Situation aufmerksam und eilten dem Mann zu Hilfe. Zusammen gelang es, die Täter zu vertreiben.

Die alarmierte Polizei konnte die drei Männer unweit des Tatortes festnehmen. Bei den Tätern handelte es sich um drei alkoholisierte Männer im Alter von 20, 44 und 47 Jahren.

Die Beschuldigten werden am Samstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Der 33-Jährige wurde mit seinen glücklicherweise nur leichteren Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei bittet alle Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 04821/6020 zu melden. Da es am Tatort etwas turbulent zuging, werden auch die Zeugen gebeten sich zu melden, die schon vor Ort mit der Polizei gesprochen haben.

