Zinskrise sorgt für Finanzprobleme : Brunsbütteler Bürgerstiftung braucht Spender

vergrößern 1 von 1 Foto: mohr 1 von 1

Gut gelaunt empfing Alt-Bürgermeister Wilfried Hansen als Vorsitzender der Bürgerstiftung Brunsbüttel am Sonntag annährend 100 Gäste zum Jazzfrühschoppen auf dem Akazienhof der Familie Friedrich A. Kruse. Deutlich mehr Besucher als erwartet waren damit der Einladung gefolgt und erlebten nicht nur die Premiere des Jazz-Quartett „De Woterkant Jatzer“ mit Holger Bundel, Hans-Jochen Schramm, Patrick Grochowy und Helmut Robitzky, sondern auch unterhaltsame Stunden in geselliger Atmosphäre bei kleinen Snacks und kühlen Getränken. „Wir möchten uns auf diesem Wege bei unseren Unterstützern auf das Herzlichste bedanken“, sagte Alt-Bürgermeister Wilfried Hansen.

Doch es ging Hansen nicht nur um Geselligkeit. Der Stiftungsinitiator machte in seiner Begrüßungsansprache keinen Hehl daraus, dass der Stiftung weitere Förderer nicht nur gut zu Gesicht stehen würden, sondern unabdingbar sind, um die Arbeit der Stiftung weiter voranzutreiben. Insbesondere die niedrigen Zinssätze setzen der Stiftung, die über ein Stiftungskapital von 52 000 Euro verfügt, gehörig zu. Der ursprüngliche Plan, ein Vermögen anzulegen, um dieses durch Zinseinnahmen zu vermehren und mit Hilfe der Erträge Gutes in der Region zu tun, wie es bei Stiftungen bis zum Zinscrash gängige Praxis war, geht nicht nur bei der vor etwas mehr als drei Jahren gegründeten Bürgerstiftung Brunsbüttel nicht mehr auf.

Dennoch zeigt sich der Stiftungsvorstand in der Schleusenstadt nicht unzufrieden. „Wir sind vielseitig aktiv, um Gelder für die Stiftung zu akquirieren und das ganz erfolgreich, wie ich finde“, berichtete Vorstandsmitglied Stefan Mielke. Neben dem sprichwörtlichen Klinken putzen bei Unternehmen aus der Region ist die Stiftung auch mit Informations- und Verkaufsständen auf unterschiedlichen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Westküstenflohmarkt vertreten. Durch die Teilnahme an Veranstaltungen wird nicht nur der Bekanntheitsgrad und Akzeptanz der Stiftung vergrößert. Es werden auch Einnahmen erzielt, die in ganz unterschiedliche Projekte fließen.

„Wir versuchen dort zu helfen, wo Menschen aus der Region Unterstützung benötigen, da keine anderen Fördermöglichkeiten greifen“, fasst der Vorstand zusammen. Bis zu 30 000 Euro stehen jährlich für die Beihilfe zur Verfügung. „Die Summe kann natürlich stark variieren, da sie eng mit der Spendenfreudigkeit der Menschen aus der Region verknüpft ist.“ Unterstützt werden unter anderen Senioren-Tanzkreise, unterschiedliche Kirchentreffen, Schulen sowie Kindergärten und andere Einrichtungen, die sich vornehmlich um die Belange sozial schwacher Menschen kümmern.

Überaus froh zeigt sich die Bürgerstiftung über die enge Zusammenarbeit mit der Lieselotte Eberhardt Stiftung, die sich insbesondere die Unterstützung bedürftiger Seniorinnen in der Schleusenstadt auf ihre Fahnen geschrieben hat. „Einmal im Jahr eröffnet uns die Kooperation die Möglichkeit, 200 Damen zwischen 60 und 95 Jahren ins Elbeforum zu einer Theaterdarbietung einzuladen“, erklärte Wilfried Hansen.