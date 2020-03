Am Freitag und Sonntag : Brunsbüttel: Zwei Unfälle im Nord-Ostsee-Kanal

Der stark böige Wind sorgte für Probleme.

09. März 2020, 12:45 Uhr

Brunsbüttel | Am Sonntag ist es in der Neuen Südschleuse Brunsbüttel zu einem Seeunfall unter Beteiligung eines Containerschiffes gekommen. Um 11.35 Uhr lief das unter deutscher Flagge fahrende Schiff „Containerships 6“, Heimathafen Hamburg, in die Große Südschleuse ein, um an der Mittelmauer festzumachen. Während des Einlaufens in die Schleusenkammer berührte das Schiff mit seinem Backbordheck die Mittelmauer. Es kam zu Farbabrieb am Schleusenbauwerk; am Schiff wurde eine Scheuerleiste im genannten Bereich leicht eingedrückt. Ursächlich für die Berührung war eine plötzliche Rechtsdrehung des Schiffes durch stark böigen Wind im Bereich der Schleusen Brunsbüttel. Das Schiff durfte seine Fahrt fortsetzen.

Ein weiterer Unfall im Nord-Ostsee-Kanal hatte sich bereits am Freitag ereignet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Um kurz nach 20 Uhr wurde auf dem Frachtschiff „Ventura“, Flagge Antigua Barbuda, in der Weiche Dükerswisch der Ausfall der Hauptmaschine samt Ruderanlage gemeldet – Ursache war offenbar ein verstopfter Filter im Kraftstoffsystem. Bei einem Notmanöver in der Weiche berührte die Ventura die Böschung. Nach der Sicherung des Schiffs in der Weiche durch Notankerung und Festmachen an den Dalben wurde der Frachter mit Schlepperassistenz zurück nach Brunsbüttel gebracht. Auch in diesem Fall wird noch ermittelt.