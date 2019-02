Debatte um LNG-Terminal in Brunsbüttel : Brückentechnologie oder Klimakiller?

Der Infoabend über geplantes Import-Terminal für Flüssigerdgas entwickelt sich zur Debatte um die Zukunft der Erde.

von Ralf Pöschus

14. Februar 2019, 13:33 Uhr

„Soll das kleine Brunsbüttel die Welt retten?“ Die Frage von Moderator Herbert Schalthoff bei der – vorgeschriebenen – frühzeitigen Bürgerinformation zum geplanten Bau eines Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) zwischen Kernkraftwerk und Elbehafen stellte das treffende Fazit einer dreieinhalbstündigen Veranstaltung im Elbeforum dar. Eigentlich wollten die Investoren für das 450-Millionen-Vorhaben, die German LNG Terminal GmbH, und Kritiker des Projekts, das Klimabündnis gegen LNG, interessierte Bürger aus der Region über Vor- und Nachteile informieren. Doch schnell entwickelte sich der Abend Richtung Weltklimadebatte.

Katja Freitag, Sprecherin des Investoren-Konsortiums, das in den nächsten Tagen seinen offiziellen Sitz von Hamburg nach Brunsbüttel verlegen will, beschrieb zunächst die Pläne. Demnach sollen zwei Gasspeicher mit je 240 000 Kubikmetern Fassungsvermögen entstehen. Die German LNG Terminal GmbH kümmere sich um sämtliche für den Betrieb nötigen Prozesse wie Anlandung des Flüssigerdgases per Seeschiff, das Speichern, die Verladung in kleinere Schiffe, Tank-Lkw oder Tankzüge sowie die Regasifizierung zu konventionellem Erdgas, das etwa Kunden in der benachbarten Industrie abnehmen oder Kunden von Gasversorgern. „Wir sind nur der zukünftige Betreiber, wir handeln nicht mit LNG. Das tun die Kunden“, betonte Freitag. Einer der Großkunden ist das Energieunternehmen RWE.

Größter Anbieter von LNG ist Katar, aber auch Australien oder etwa Malaysia gehören zu den großen Förderländern. Die USA spielen eine kleine Rolle auf dem Weltmarkt. Wo aber die Kunden einkauften, darauf habe der Terminalbetreiber keinen Einfluss, unterstrich Freitag.

Gegner befürchten, dass vor allem die USA Druck machen werden, um ihr Flüssigerdgas auf den deutschen Markt zu bringen. Dieses Erdgas wird in erster Linie durch Fracking gewonnen, eine Methode, Gasvorkommen in tieferen Gesteinsschichten mit Hilfe von Chemikalien aus dem Boden zu pressen. Ein umstrittenes Verfahren, gegen das sich in den USA Widerstand regt. Im Elbeforum warnte Andy Gheorghiu (Food & Water Europe): „Das LNG in Brunsbüttel wird höchstwahrscheinlich das klimafeindliche, umwelt- und gesundheitsschädliche Fracking-Gas sein.“ Erdgas als Brücke zwischen der Ära fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl einerseits und klimaneutraler Energie aus Wind und Sonne sei ein Mythos, so Georghiu.

Stärker spitzte Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group, das Thema zu: „Erdgas ist ein Klimakiller. Punkt. Aus.“ Um der Klimakatastrophe zu entgehen, müsse auch auf Erdgas verzichtet werden. Nicht die Reduzierung von Emissionen etwa durch LNG als Kraftstoff für Schiffe und Autos, sei das Thema, sondern die Vermeidung. „Es geht nicht weiter wie bisher. Es muss auf Null gebracht werden.“

Dem hielt Sebastian Timmerberg von der technischen Universität Harburg entgegen: „Ich halte das für nicht umsetzbar.“ Rolf Brouwer, Geschäftsführer von German LNG, betonte: „Wir denken, Gas brauchen wir bis 2050.“ Vor allem, ergänzte Katja Freitag: „LNG ist eine Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht.

Ohnehin machte Timmerberg deutlich: „Es ist nicht so einfach zu sagen, wie sich LNG auswirkt.“ Für das Erreichen der Klimaziele bis 2050 werde es nicht genügen. Aber andere Technologien stünden noch zu sehr in den Startlöchern.