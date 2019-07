Nachhaltigkeit : Brot vom Vortag aus der „Haltbar“

In der Filiale der Kette “Mein Elbbäcker“ am Hanseatenplatz gibt es künftig auch Backwaren vom Vortag.

itzehoe | Links die Theke mit den ganz frischen Backwaren, rechts die Haltbar mit Waren vom Vortag: Die Filiale von „Mein Elbbäcker“ am Hanseatenplatz wurde umgebaut. Rund 500 Kilogramm Ware bleiben täglich übrig in den 15 Filialen. Weiterhin werden damit die Lebensmittel-Tafeln beliefert, doch auch die Elbbäcker-Kunden können sie künftig am Folgetag für wenig Geld kaufen – denn Brötchen, Brot und Blechkuchen seien dann ja noch gut, sagt Verkaufsleiterin Gesa Bröker. Das sei ein Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Die Rückläufer werden in der Zentrale in Brunsbüttel gesammelt, morgens ab 8 Uhr – außer am Sonntag, da ist geschlossen, und am Montag – gibt es sie am Hanseatenplatz. Dort startet der Betrieb im modernisierten Laden am Mittwoch um 6 Uhr. Die Wiedereröffnung wird Donnerstag und Sonnabend ab 9 Uhr mit kleinem Jahrmarkt gefeiert.