Fussball-Kreisliga Süd-West : Brokstedt, Hohenaspe, Glückstadt und Schenefeld müssen nachholen

Das Steinburger Quartett will in direkten Duellen am Sonnabend (12. März) die Tabelle begradigen.

Itzehoe | Vier der sieben Fußball-Kreisligisten aus unserem Verbreitungsgebiet sind am Sonnabend in Nachholspielen im Einsatz. Angesetzt sind in der Kreisliga Süd-West zwei Derbys. TSV Brokstedt - SC Hohenaspe (Anpfiff: 14 Uhr) Die Brokstedter (14 Punkte, Rang sechs) sind bereits am vergangenen Wochenende mit einem 5:3-Sieg gegen Glückstadt ins Pflichtspielprog...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.