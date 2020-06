Sanierung der B431 : Brokdorfer fordern Tempolimits und Kontrollen

Drei Einwohner möchten eine Bürgerinitiative für mehr Verkehrssicherheit im Dorf an der Elbe gründen.

von Ilke Rosenburg

14. Juni 2020, 16:45 Uhr

Brokdorf | Die Sanierung der Bundesstraße 431 – besonders wenn die Ortsdurchfahrt in Angriff genommen wird, fürchten Einwohner schon jetzt den Schwerlastverkehr innerorts. Geschwindigkeitskontrollen sowohl auf der Strecke im Bereich Arentsee sehen sie ebenso als notwendig an wie ein Tempolimit in der Dorfstraße. Außerhalb, damit die Straße nicht schon nach wenigen Jahren wieder kaputtgefahren ist, innerorts, um besonders Kinder und ältere Mitbürger zu schützen. Dafür wollen Karsten Hinrichsen, Peter Meyer und Horst Averhoff eine Initiative der Dorfbewohner auf die Beine stellen. Und sie wünschen sich von der Gemeindevertretung, die sich in ihrer jüngsten Sitzung mit der Straßensanierung befasste (wir berichteten), dass sie auch darauf hinwirken werde.

„Der Straßenunterbau soll für den Ausbau der Dorfstraße 60 Zentimeter tief ausgekoffert werden“, verweist Karsten Hinrichsen auf den in 2021 geplanten Straßenbau. „Das heißt für mich, dass die Dorfstraße für die zu erwartende Zunahme des Lkw-Verkehrs verstärkt wird.“ Ihm und seinen Mitstreitern ist bewusst, dass verkehrsbeschränkende Maßnahmen bei einer Bundesstraße schwer zu erreichen seien. „Dennoch sollte versucht werden, eine innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h durchzusetzen, um – insbesondere für Kinder – die Unfallgefahr zu verringern.“ Das hat er auch in einem Schreiben an alle Brokdorfer Eltern erklärt. „Dazu ist eine Initiative der Dorfbewohner erforderlich“, fügte er hinzu.

Auf dem gerade im Bau befindlichen Abschnitt Arentsee gilt laut Straßenverkehrsordnung für Lkw über 7,5 Tonnen eine Beschränkung auf 60 km/h, für Laster zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen 80 km/h. Aber: Viele würden bei ausgebauter Strecke schneller fahren – das sei selbst vorher bei schlechteren Straßenverhältnissen so gewesen. „Es wäre gut, wenn dort dann öfter Geschwindigkeitsmessungen wären“, meint Horst Averhoff. Auch das sollte vereinbart werden.

Durch den Ort dürften Laster wie Autos und Motorräder generell mit 50 km/h fahren. Hier fordern die drei Brokdorfer für alle eine 30-km/h-Beschränkung vom Hotel/Restaurant Sell bis zur Brücke, um den an der Straße gelegenen Kindergartenbereich zu schützen. Die weitere Ortsdurchfahrt sollte zumindest für Lkw ab 7,5 Tonnen auch mit nur 30 km/h befahren werden. „Ich finde es auch wichtig, dass Zebrastreifen und Bedarfsampeln eingerichtet werden“, betont Peter Meyer. So könnten Kinder ebenso wie alte Leute mit Rollator sicherer die Straße überqueren.