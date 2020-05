Seit zwei Wochen geöffnet : Brokdorf: Hinweisschilder erklären, wie Spielplatzbesuche in Corona-Zeiten laufen

Bürgermeisterin Elke Göttsche appelliert an die Bürger, aufeinander zu achten.

von Ilke Rosenburg

18. Mai 2020, 14:39 Uhr

Brokdorf | Auch die Spielplätze sind seit knapp zwei Wochen wieder offen. Doch dort gelten wie in anderen öffentlichen Bereichen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bestimmte Verhaltensregeln, die Eltern und Kinder einhalten müssen. Darauf machte Bürgermeisterin Elke Göttsche noch einmal aufmerksam. Auch in Brokdorf hat die Gemeinde dafür ein Zugangs- und Hygienekonzept erstellt. „Ich appelliere an die Bevölkerung, aufeinander zu achten“, so die Bürgermeisterin. Wie sich jeder verhalten sollte, darauf weisen die Schilder im Zugangsbereich von Spielplatz und Mehrgenerationenplatz im Dorf hin. Eltern sollten ihren Kindern die Corona-Regeln erklären. Würde sich nicht daran gehalten, müsste die Gemeinde eine Aufsicht abstellen, und „das ist nicht zu leisten“. So sollten Spielgeräte möglichst nur von einem Kind zur Zeit genutzt werden. Und es sollte auf den notwendigen Abstand zwischen Kindern aus verschiedenen Haushalten geachtet werden.