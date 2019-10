Elbe Ice Stadion : Brokdorf: Gelungener Saisonstart auf dem Eis

Auftakt der neuen Eis-Saison in Brokdorf: Disco gut besucht, Eishockeycamp abgesagt.

Avatar_shz von Ludger Hinz

13. Oktober 2019, 12:59 Uhr

Brokdorf | Pünktlich startete am Wochenende die neue Saison im Elbe Ice Stadion (EIS).

Wenn auch nicht alles wie geplant stattfand, herrschte für die Besucher gleich wieder jede Menge Action auf dem Eis.

Denn während das zweitägige Eishockeycamp des SV Brokdorf für Kinder und Jugendliche von fünf bis 18 Jahren mangels Beteiligung abgesagt werden musste, ging es bei der Eis-Disco wieder rund.

450 Besucher

Die Besucher drehten ihre Runden zur Musik von DJ Los Nelsos. Mit 450 Gästen blieben der Abend zwar hinter den Zahlen des vergangenen Jahres zurück, „aber das ist wahrscheinlich dem Wetter und der Ferienzeit geschuldet“, vermutete Mitarbeiter Enrico Arndt.

Bei gleichbleibenden Preisen wurde das neue Kassensystem mit neuen Kassenautomaten in Betrieb genommen.

„Unterm Strich ist es ein technischer Fortschritt, aber das muss sich erst noch einspielen“, so Arndt. Alte Wertkarten müssen nun auf das neue System umgestellt und ein Ersatz ausgedruckt werden.

„Sie können jetzt kostenfrei umgetauscht werden, und das sollte so zeitnah wie möglich geschehen.“

Eismaschine wie neu

Eine komplette Wartung vom Hersteller erhielt unterdessen die Eismaschine.

„Es wurde alles ausgetauscht, was nötig war, und war eine Menge. Jetzt funktioniert sie wieder wie neu“, so Enrico Arndt.

Insgesamt seien die Hallenzeiten schon jetzt gut ausgebucht. „Nur ein paar freie Plätze gibt es noch“, sagt Mitarbeiterin Katja Adebahr. Außerdem positiv: „Wir haben nun Glasfaser und damit schnelleres Internet.“

Noch freie Plätze in Eislaufschule

Vom 13. Januar bis 2. März findet montags die Eislaufschule statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Der beliebte „Nicolaus on Ice“ kommt in diesem Jahr erstmals nicht Sonntag Nachmittag, sondern bereits am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, während der Kinder-Eis-Disco. Ab 18.30 Uhr geht es dann mit der regulären Eis-Disco weiter.

Der Nikolaus-Auftritt am Sonntag, 8. Dezember, fällt dafür weg.