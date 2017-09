Brokstedt : Bremsen für den Bürgermeister

vergrößern 1 von 2 Foto: sagowski 1 von 2

von Kristina Röhrs

erstellt am 24.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Ein bisschen verwundert waren die Zweitklässler der Grundschule Brokstedt gestern, als sie in die Turnhalle gehen sollten. Sport stand gar nicht auf dem Stundenplan. Als sie sahen, was in der Halle auf sie wartete, machten sie große Augen, Münder klappten auf, einige Kinder fingen freudig an zu hüpfen: zwei nagelneue Roller, zwei Taxen, Kettcar und Römerwagen standen dort. Für die Einweihung des neuen Verkehrsübungsplatzes braucht es das passende Gerät, dachten sich Schule und Schulverband und investierten in die Fahrgeräte, „als Überraschung für die Kinder zum Schuljubiläum“, verriet Schulleiterin Elsbeth Glindemann. Bis gestern zur großen Feier anlässlich des 50. Geburtstages der Grundschule hatten sie und ihre Kollegen die Überraschung vor den Kindern geheim gehalten.

Das Überraschungsgeschenk sorgte erst für Freude, dann für Gänsehaut: Während in der Eingangshalle die Redner anlässlich des runden Geburtstages der Schule ein paar Worte an die Gäste richteten, bauten die Zweitklässler Kettcar und Co. zusammen. Als sich die Türen der Sporthalle schließlich öffneten, standen alle Lehrer, Eltern und Gäste für die kleinen Tüftler Spalier: Auf den neuen Geräten drehten die Jungen und Mädchen unter Beifall eine kleine Runde bevor sie jubelnd zum ersten Mal auf den rund 1000 Quadratmeter großen Verkehrsübungsplatz rollten.

Für die Lütten ein Riesenspaß, aber Verkehrsübungsplatz und Geräte haben einen ernsten Hintergrund: Zebrastreifen, Richtungspfeile, Mittellinie – nur wer die Markierungen kennt und weiß, wie man sich im Verkehr verhalten muss, kann sich sicher auf den Straßen bewegen. Ein Übungsplatz alleine könne die Kinder nicht ausreichend auf die Gefahren des Straßenverkehrs vorbereiten, so Glindemann: „Das Problem liegt darin, dass der Platz als Kleinformat nicht die wirkliche Situation abbilden kann, die Perspektive ist eine andere.“ Auf Roller, Kettcar und Minitaxi sei die Verkehrserziehung authentischer als auf Fahrrädern, „das Spielzeug hat deshalb einen hohen pädagogischen Wert“, betont Glindemann. Das bedeute aber nicht, dass die Räder nun im Keller bleiben: „Der ADAC hat uns vor einigen Jahren 14 Räder geschenkt.“ Das Ambiente zum Radfahren habe gefehlt, mit dem Platz habe man aber nun auch dafür wieder eine Perspektive.

Die Markierungen für den Verkehrsübungsplatz wurden am 1. September gesetzt, dem Tag des Zebrastreifens. Dieser ist eine bundesweite Aktion, mit der die Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen DSGS die Erneuerung von Zebrastreifen unterstützt. Zur Jubiläumsfeier und Einweihung des Platzes war deshalb auch Dieter John von der DSGS gekommen. „Bundesweit ereignen sich rund 80 Prozent der Unfälle mit Fußgängerbeteiligung in Ortschaften beim Überqueren von Straßen“, so John. Kinder und alte Menschen seien besonders oft betroffen, auch, weil viele Zebrastreifen nicht mehr in gutem Zustand seien. „Wir rufen deshalb Verkehrsbehörden und Firmen auf, in der Nähe von Schulen und Kitas ein Auge auf Zebrastreifen zu haben und die Markierungen wenn nötig zu erneuern.“ Der Aktionstag werde auch genutzt, um Verkehrsübungsplätze in Schulen umzusetzen.

Das war auch in Brokstedt der Fall – und die Beteiligung der Firmen und Unterstützer groß, wie Schulverbandsvorsteher Heinz Seppmann in seiner Festrede lobte. Ein Einsatz, der sich lohnt: „Hier herrscht Zufriedenheit“, stellte er beim Blick auf die Kinder fest. Dafür haben Verband und Schule auch Einiges getan. „In den letzten 20 Jahren wurden in dieser Schule 5 Millionen Euro verbaut“, nannte er Zahlen. Für den Übungsplatz sei wegen des Einsatzes der vielen Akteure nicht ein Cent an gefallen (siehe Infokasten).

Brokstedts Bürgermeister Clemens Preine betonte, dass man sich mit dem Platz den Herausforderungen der Zeit gestellt habe und dankte auch Seppmann für dessen Einsatz: „Du hast dafür gesorgt, dass sich alle acht Gemeinden mit der Schule identifizieren.“ Am Nachmittag wurde in der Schule dann auch mit allen Bürgern ein Sommerfest gefeiert.