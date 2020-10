Arbeiten in Itzehoe : Breite Straße dicht – Poller werden eingebaut

Die Montage sorgte für Verkehrsbehinderungen. Im November soll die neue Technik in Betrieb gehen.

von Andreas Olbertz

27. Oktober 2020, 13:51 Uhr

Itzehoe | Autoschlangen, Gehupe und wilde Flüche – die Bauarbeiten am Dienstag gaben schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was zu erwarten wäre, wenn die Breite Straße tatsächlich autofrei würde. Wegen der Einbauarbeiten für die hydraulischen Poller war die Straße gesperrt.

Mitarbeiter der Baufirma Krebs hatten die tiefbaulichen Arbeiten bereits vor einer Weile erledigt, mussten jetzt noch mal etwas nachbessern. Dann konnten Projektleiter Wolfgang Hoffmann und Geschäftsleiter Peter Fischer von Predio Sicherungssystem mit dem Einbau beginnen. Einige Meter von den Pollern entfernt richteten sie die Steuerungselektronik in einem Schaltkasten ein. Über Leerrohre werden die Kabel zu den Pollern geführt.

Die Arbeiten sollen spätestens am Mittwoch abgeschlossen sein, anschließend werden die Barrieren an der Kirchenstraße und dem Oelmühlengang installiert. Ende der Woche soll auch das erledigt sein. Die Sperren können dann allerdings noch nicht in Betrieb genommen werden, weil die Verwaltung erst die Software einrichten muss. In der Woche ab 9. November soll alles funktionieren.

Während in der Breiten Straße die Poller nur sonnabends und sonntags hochgefahren werden, ist es in Kirchenstraße und Oelmühlengang anders geregelt: Sie werden lediglich für Lieferverkehr von 6 bis 10, 13 bis 14 und 18.15 bis 20 Uhr abgesenkt. Rettungsdienste können sie selbstverständlich jederzeit absenken, und in begründeten Fällen kann die Verwaltungen Ausnahmen ermöglichen.