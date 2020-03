Wechsel an Vereinsspitze : Breido Graf zu Rantzau wieder Vorsitzender des Reitervereins Breitenburg

Der Reiterverein Breitenburg hat einen neuen Vorsitzenden und sitzt sportlich fest im Sattel.

10. März 2020, 14:12 Uhr

Breitenburg | Breido Graf zu Rantzau ist wieder Vorsitzender beim Reiterverein Breitenburg. Nachdem sein Sohn Moritz das Amt 2016 übernommen hatte, kam es nun erneut zum Wechsel. Und der erfolgte einvernehmlich.

Finanziell gesunder Verein

In seinem letzten Rechenschaftsbericht als Vorsitzender betonte der später zum Kassenwart gewählte Moritz Graf zu Rantzau: „Dem Verein geht es gut.“ Dies sei ein Verdienst der angeschlossenen Reitställe und Mitglieder. Bedeutendste Veranstaltung im Berichtsjahr: die Breitenburger Reitertage, die mit dem aktuellen Sieger der gerade beendeten Riders Tour, Nisse Lüneburg, einen überragenden Sieger im Springen um den Großen Preis von Breitenburg hatten. Der Reiterverein plant in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juni ein Turnier mit regionalem Zuschnitt, bei dem es auch Angebote für Dressurreiter geben wird. Mit im Programm: Ein Malwettbewerb für alle Steinburger Grundschulen.

Reitställe leisten umfangreiche Arbeit

Monika Schreiber kündigte an, dass sie sich mit ihren Schützlingen in diesem Jahr wieder am Schulpferde Cup beteiligen wird. Maren Losse berichtete über Dressur- und Vielseitigkeitsveranstaltungen und wies darauf hin, dass Interessierte auf dem Areal des Pferdehofs Losse in Lohbarbek Geländereiten trainieren können.

Aktion „Jungs aufs Pferd“

Evi Bengtsson gab Auskunft über die im Stall Basten durchgeführte Aktion „Jungs aufs Pferd“. In Planung sei ein Lehrgang, der sich mit dem „Transport von Pferden über eine Distanz von mehr als 60 Kilometer“ befassen wird. Mit der Ausbildung von Reitern beschäftigte sich auch das Team Putter. Was die Teilnehmer erlernt hatten, zeigten sie während des Weihnachtsreitens in Wittenbergen.

Große Voltigiergruppe mit zehn Trainern

Viel zu berichten hatte Anke Granow über die Voltigiersparte, die mit sechs Turnier- und einer Breitensportgruppe relativ groß und erst seit rund vier Jahren Teil des Reitervereins ist. Den 77 Aktiven, die allesamt auf dem Hof Magens in Ottenbüttel trainieren, stünden zehn Trainer zur Verfügung. Im Einsatz seien vier Volti-Pferde. Sportlich bedeutsam: Janina Fisser im Einzel der Klasse S sowie Kaya Vierus und Lina Egge im Junior Doppel wurden für den Landeskader nominiert. Alle drei nahmen zudem an Deutschen Meisterschaften teil. Beeke Mein und Freda Rohwer gewannen die Doppeltrophy 2019 und Janina Fisser wurde Dritte bei den Norddeutschen Meisterschaften.

Titel auf Kreisebene und Teilnahme an Deutscher Meisterschaft

Positiv aufgenommen wurden auch andere sportliche Leistungen: Lena Magens gewann unter anderem den Kreismeistertitel im Springen (Große Tour), Louis Hauser den in der Kleinen Tour und Lucy Mohr siegte in der Pony-Dressur. Die Vizemeisterschaft in der Kombiwertung (LK 6) fiel an Melina Steinleitner. Zudem nahm Dressurreiterin Lena Marie Dühring an den Deutschen Meisterschaften teil.