Feuer in Brunsbüttel : Brandursache am Gymnasium weiter unklar

Nach dem Brand im Brunsbütteler Gymnasium schließt die Kripo auch Brandstiftung nicht aus. Die abgebrochenen Abitur-Prüfungen werden in diesen Tagen nachgeholt.

von Ralf Pöschus

21. April 2018, 16:00 Uhr

„Wir haben zurzeit vier Leute dort“, sagt Frank-Thomas Dombrowski von der Heider Kripo. Dreieinhalb Wochen nach dem Feuer, das am 27. März die Aula des Brunsbütteler Gymnasiums zerstörte – und die Abiturprüfung stoppte – ist die Brandursache noch nicht zweifelsfrei ermittelt.

Dombrowski betont, dass in drei Richtungen ermittelt werde: technischer Defekt, Bauarbeiten als Auslöser des Feuers oder, wie bereits in Brunsbüttel vermutet werde, Brandstiftung. Zu Gerüchten, so der Kripomann, wolle er sich nicht äußern. Es sei wichtig, dass Schüler und Eltern nicht unnötig beunruhigt würden. Eine grobe Schätzung des Schadens dürfte, so Dombrowski, „deutlich mehrere Hunderttausend Euro“ umfassen. Letztlich sei neben dem reinen Sachschaden auch die aufwändige Reinigung des Gebäudes ein Kostenfaktor. Bei den Ermittlungen hätten sich die Osterferien als hinderlich erwiesen, denn Schüler als wichtige Zeugen hätten nicht befragt werden können. Zum Zeitpunkt des Feuers waren rund 700 Menschen in der Schule. Sie blieben alle unversehrt, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Schulleiter Hans-Walter Thee möchte sich derzeit nicht zu Vermutungen äußern und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen. „Wir arbeiten mit der Kripo vollumfänglich zusammen.“ Ihn plagen darüber hinaus ganz andere Sorgen: In der Aula waren zahlreiche Musikinstrumente gelagert – ein Fall für die Versicherung, deren Gutachter sich nun den Schaden detailliert ansehen müssten. Besonders bitter sei das für die Bläserklassen, die nun ohne ihre Blasinstrumente dastünden. Aber auch der Konzertflügel ist in Mitleidenschaft gezogen.

Zudem sei eine Raumnot entstanden. Die Stadt als Schulträger habe den Bürgersaal und das Elbeforum als Ausweichquartiere für die zerstörte Aula angeboten. Ein Elternabend fand am Dienstag bereits im Bürgersaal statt. Die Folgen des Feuers wirken sich auch auf den Bau des neuen naturwissenschaftlichen Trakts aus. Immerhin, anders als geplant, wurde der alte Trakt in den Ferien noch nicht abgerissen. Dadurch, so Thee, stünden noch Fachräume zur Verfügung.

Die durch den Brand kurz vor Schluss gestoppte Abi-Prüfung wird in diesen Tagen im benachbarten Förderzentrum wiederholt. „Dort herrscht weniger Baulärm“, sagt der Schulleiter und betont: Die im März unversehens aus ihren Prüfungen gerissenen Schüler hätten nun besondere Rücksichtnahme verdient.