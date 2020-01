Feuerwehr-Know-How aus Kellinghusen : Brandschutzerziehung: Neuer Leitfaden für die Schule

Der Kellinghusener Klaus Rahlf arbeitet an der landesweiten Broschüre für Sicherheits- und Brandschutzerziehung mit.

05. Januar 2020, 14:53 Uhr

Kellinghusen/Kiel | Nach fast einjähriger Arbeit gibt es einen neuen Leitfaden für die Sicherheits- und Brandschutzerziehung in der Sekundarstufe 1 der allgemeinbildenden Schulen im Land Schleswig-Holstein. 5000 Exemplare werden über das Institut für Qualitätssicherung in Schleswig-Holstein (IQ.SH) ab Frühjahr 2020 an die Schulen des Landes für die 5. bis 10. Klassen verteilt.

Zum Arbeitsteam gehörte auch Klaus Rahlf, ehemaliger Gemeinschaftsschullehrer und Hauptbrandmeister der Feuerwehr Kellinghusen. Er arbeitete im Arbeitskreis zusammen mit dem ehemaligen Dozenten für den Fachbereich Chemie an der Hochschule in Flensburg, Manfred Schenzer, sowie Jan Traulsen, Lehrer und Amtswehrführer des Amtes Fockbek. Das Trio verfasste einen 60-seitigen Leitfaden als Unterrichtshilfe für die Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern Physik, Chemie und Biologie. Unter der Federführung der ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Ilona Dudek entstand eine Sammlung von exemplarischen Versuchen und Zusammenhängen in Bezug auf die Brandschutzerziehung. Vorworte steuerten Innenminister Hans-Joachim Grote und Bildungsministerin Karin Prien bei.

In den 16 Lerneinheiten und Versuchen geht es um die Zusammenhänge der potentiellen Gefahren bei einem Feuer, den daraus resultierenden Verhaltensmaßnahmen zur Reduzierung von Folgeschäden und die wünschenswerte Vermeidung von Schäden überhaupt. Beleuchtet werden in der Schrift aber auch Themen wie Feuerlöscher, Brandmelder, Löschmittel und die Rolle der Feuerwehr zur Gefahrenabwehr allgemein. Die Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder zu jeder Tageszeit und die mögliche Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr bei Unterschreitung der notwendigen Mannschaftsstärke wird ebenso behandelt wie die Zusammenarbeit zwischen Schule und örtlicher Feuerwehr.

Die Realisierung dieses Projektes ermögliochte die finanzielle Unterstützung der Provinzial-Versicherung, deren Vertreter Hauke Möller als Fachleiter für die Schadensverhütung sich am Übergabetag für die gute Zusammenarbeit der Gremien bedankte. Möller betonte, dass die Provinzial sehr gerne die Zusammenarbeit zwischen Landesfeuerwehrverband und Lehrerausbildung gefördert habe.