Feuerwehrübung : Brand in Werkstatt – sechs Vermisste

Plötzlich ertönen Martinshörner. Laut und schnell kommen die Einsatzfahrzeuge der Itzehoer Feuerwehr über die Störbrücke gefahren. Sie nähern sich dem Cheyenne Club und der angrenzenden Reifenwerkstatt.

Einsatzlage ist ein Brand in der Werkstatt, der Rauch zieht in den Club hinüber. Vermisst werden insgesamt sechs Personen. Zum Glück handelt es sich um eine Übung, die vermissten Personen sind Verletztendarsteller der Jugendfeuerwehr, und der Rauch kommt aus Nebelmaschinen. So soll das Szenario das Üben für die Feuerwehr möglichst realistisch machen. Die Abschlussübung der Itzehoer Feuerwehr findet jedes Jahr zwischen Ende September und Anfang Oktober statt. Sie ist die größte Übung der Wehr im Jahr. Die Bürger sind zur Übung durch die Feuerwehr eingeladen worden. Dieses Angebot wird auch von einigen wahrgenommen, und so wachen die Augen der Zuschauer über das Geschehen.

Die Einsatzkräfte des 1. Löschzuges stellen schnell fest, dass sie Unterstützung benötigen und fordern den 2. Löschzug der Itzehoer Feuerwehr an, der schnell vor Ort ist. Kurz darauf können alle Vermissten gerettet und zu einer Verletztensammelstelle gebracht werden. Zur Brandbekämpfung werden mehrere Löschleitungen verwendet, auch die Drehleiter kommt zum Einsatz.

Zusätzlich testet die Feuerwehr erstmals die Wasserentnahme aus der Stör durch eine Pumpe auf einem Löschboot. Das Störwasser wird dann über den Deich zu einem der Löschfahrzeuge gepumpt und von dort zum Löschen eingesetzt. „Die Wasserversorgung mit dem Löschboot hat gut geklappt“, resümiert der Pressesprecher der Itzehoer Feuerwehr, Julian Stöver.

Nach Löschen des simulierten Feuers werden die Gebäude durch die Kameraden belüftet. Insgesamt sind 45 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz.

Julian Stöver zieht ein positives Fazit. „Die Übung ist super gelaufen, es gab nur ein paar kleinere Schäden und Zwischenfälle. Wir sind dankbar für die neuen Erkenntnisse aus der Übung und wollen aus den Fehlern lernen. Wir versuchen, den Standard hoch zu halten“, erklärt der 26-Jährige.