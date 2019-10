Boßeln in Nortorf : Boßler bereiten sich auf 25. Nortorfer Turnier vor

25. Nortorfer Straßenturnier findet am Sonnabend, 26. Oktober, statt.

22. Oktober 2019, 16:35 Uhr

Nortorf | Seit einem Vierteljahrhundert messen sich die Boßel-Verbandsmannschaften beim Nortorfer Turnier. Das erste seiner Art fand am 28. Oktober 1995 statt, damals ausgerichtet vom Boßelverein Stadt- und Kirchspiel Wilster.

Dessen Vorsitzender Frank Rademann berichtet, dass es zwar vorher schon ein Feuerwehr-, Vereins- und Familienboßeln gegeben habe, es dabei aber immer wieder zu Verletzungen gekommen sei. Grund: Es wurde aus dem Stand mit der 500-Gramm-Boßelkugel geworfen, was für Ungeübte nicht einfach zu handhaben sei.

Die Vorstandsmitglieder des Vereins hätten daher entschieden, zu einem Straßenboßeln über eine 2,5 Kilometer lange Strecke zu wechseln. Damals starteten 22 Mannschaften, und zu den ersten Siegern gehörten der Kegelverein Wochenende, die Feuerwehr Neuendorf-Sachsenbande und der Schützenverein Wilster. Mittlerweile ist es das größte Straßenturnier in Schleswig-Holstein. Zirka 90 Mannschaften gehen über die Straße. Das entspräche etwa 220 bis 250 Boßlern.

„Der gesamte Vereinsvorstand ist bei der Vorbereitung mit eingebunden und wird beim Turnier von vielen fleißigen Helfern unterstützt“, erzählt der Vorsitzende weiter. Und so ist es auch beim 25. Nortorfer Straßenturnier, das am Sonnabend, 26. Oktober, stattfindet, und zu dem der Boßelverein gemeinsam mit der Gemeinde Nortorf einlädt.

Der Wettkampf unter den Verbandsmannschaften beginnt um 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Schotten. Dort treffen alle Sportler zusammen, angeboßelt wird am Startpunkt in Wetterndorf. Willkommen sind aber auch Freizeit- und Hobbymannschaften aus Vereinen, Verbänden und Betrieben. Der letzte Starttermin ist um 14 Uhr, Kurzentschlossene können sich vor Ort noch anmelden.