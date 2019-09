Vom Schiff abgeschraubt : Bootsmotoren in Wewelsfleth gestohlen

Die Täter demontierten die Motoren fachmännisch.

Avatar_shz von Jens-Peter Mohr

03. September 2019, 16:02 Uhr

Wewelsfleth | Hinweise auf bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Außenbordmotoren vom Parkplatz Am Sportboothafen in Wewelsfleth entwendet haben, erhofft sich die Polizei von Zeugen. Die beiden jeweils 60 PS starken Motoren der Marke Suzuki waren fest an einem Vermessungsschiff verschraubt. Die Täter demontierten die Motoren fachmännisch und zerstörten nur die Zuleitungen gewaltsam. Der Kapitän des Schiffes, das sich zum Tatzeitpunkt auf einem Trailer befand, verbrachte die Nacht nur 20 Meter vom Tatort entfernt in einem Wohnmobil. Vom eigentlichen Tathergang bekam er jedoch nichts mit.

Hinweise: 04823/92270

