Kultur : Bombengeschäft für Theotermokers

Nach vier ausverkauften Vorstellungen im Landgasthof „Zum Dückerstieg“ zogen die Theotermokers um ins Colosseum nach Wilster, wo sie am Sonntag nach einer ausgiebigen Kaffeetafel „Eene Bombengeschäftsidee!“ vorstellten.

Speelbaas Uwe Schröder dankte im Dückerstieg Familie Prüß für die Möglichkeiten zum frühen Üben und den verschiedenen deftigen Buffets mit Grünkohl, Bratkartoffeln und Mehlbüdeln. Schröder hatte den Schwank von Rainer Schrade aus dem Schwäbischen ins Holsteiner Platt übersetzt, denn: „Dat könnt wi am besten.“

Der Regisseur erzählte aus „seiner“ Grundschulzeit und den Steigerungen im Deutschunterricht, wie schön, schöner, am schönsten. „Ick har ‚Meier liebt im Mai am meisten‘ beholn“, erklärte Uwe Schröder.

Dann stellten Gerhard Looft (Karl Knefall), Kerstin Meifort (Emma Knefall), Nele von Böhlen (Dolly), Torsten Dohrn (Andy), Vera Carstens (Frau Wucherer) und Jan Beimgraben (Wilibald Schlapper-Rammelmann) die Geschäftsidee mit den Managerseminaren vor.

Viel Beifall erhielt bei diesem Stück Nele von Böhlen, die als naives Blondchen Namen, Fakten und Fremdwörter durcheinanderwirbelte. Alle Schauspieler begeisterten mit Spontanität, in dem sie Anmerkungen der Zuschauer aber auch ungeplante Geräusche aus „dem Off“ in ihren Text einbauten und kommentierten. Das sorgte bei den Mitspielern manchmal für Verwirrung, aber Toseggersch Hilde Schröder war mit schneller Hilfe aus dem „Flüsterkasten“ zur Stelle.

Der größte Teil des Publikums kommt regelmäßig zu den Vorstellungen und nutzte die Gelegenheit im Gespräch nach der Aufführung, sich bereits die Plätze für das nächste Jahr zu sichern. „Wir haben eine Fangruppe aus der Nähe von Kropp, die kommen schon seit fünf Jahren und quartieren sich hier auch ein“, erzählte Uwe Schröder.

Er weist darauf hin, dass für die Termine im Colosseum am 23. November um 20 Uhr, am 24. November um 19.30 Uhr, und am 29. November um 19 Uhr im Klever Hof keine Voranmeldungen nötig sind. Anders am Sonntag, 26. November um 10 Uhr im Colosseum, für das „Theoter mit Fröhstück“ sind noch wenige Plätze frei. Hier nehmen Hilde und Uwe Schröder die Anmeldungen unter 04823/1684 entgegen.