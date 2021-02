Spürhunde suchen das Areal ab : Bombenalarm am Landgericht Itzehoe

In der Nacht war eine entsprechende Drohung in der Geschäftsstelle eingegangen.

Itzehoe | Am Itzehoer Landgericht begann derArbeitstag am Donnerstag (11. Februar) mit einer bösen Überraschung. Ein Unbekannter hatte in der Nacht per Mail eine Bombendrohung an die Geschäftsstelle des Gerichts gesandt. „Nachdem diese heute morgen die Polizei err...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.