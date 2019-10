Übung der Polizei : Bomben-Schnüffler im Theater Itzehoe

Polizeihundeführer aus ganz Schleswig-Holstein üben in Itzehoe die Suche nach verstecktem Sprengstoff.

von Delf Gravert

10. Oktober 2019, 16:12 Uhr

Itzehoe | Aufmerksam sucht Suma im Gebüsch auf dem Außengelände am Theater Itzehoe. Plötzlich bleibt die Riesenschnauzer-Hündin wie angewurzelt stehen, senkt den Kopf und deutet mit ihrer Schnauze auf einen Punkt am Boden. Ihr Hundeführer Matthias Hilbig hebt den Daumen: Ein Fund. Die achtjährige Spürhündin der Polizeidirektion Flensburg hat den versteckten Plastiksprengstoff zielsicher gefunden.

Im Ernstfall hätte Suma mit ihrer Suche vielleicht Leben gerettet, diesmal ist es aber nur eine Übung. Im Gebüsch liegt kein Sprengsatz, sondern nur eine ungefährliche Probe. Wie Hilbig und Suma haben gestern Sprengstoff-Spürhunde-Teams der Polizei aus ganz Schleswig-Holstein im Theater Itzehoe trainiert.

Drei Tage waren elf Hundeführer aus den Polizeidirektionen Lübeck, Flensburg und Itzehoe gemeinsam im Land unterwegs, übten bei einem Busunternehmen, bei einer Straßenmeisterei und zuletzt im Theater. Zweimal im Jahr gibt es für die Hundeführer solche Fortbildungstage, die gleichzeitig auch eine Leistungsüberprüfung sind. Den „TÜV-Stempel“, die Erlaubnis für die nächsten Monate in echte Einsätze zu gehen, bekommen die Teams nach diesen Trainingstagen, erklärt Hundeführerin Maren Schneck von der Polizeidirektion Lübeck.

Doch die Hunde beweisen nicht nur ihr Können, sie lernen bei diesen Treffen auch dazu. „Es gibt immer wieder neue Entwicklungen im Sprengstoffbereich“, sagt Schneck. Gibt es beispielsweise neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung von sogenannten Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) werden diese Stoffe in die Ausbildung der Hunde integriert.

Haben die Hunde einen gefährlichen Stoff erschnüffelt, verharren sie bewegungslos. Sie werden so ausgebildet, damit sie im Ernstfall nicht versehentlich eine Bombe zur Explosion bringen und sich und andere gefährden, erklärt Schneck. Die Hundeführer erkennen an der Körperhaltung den Fund und die Position des Sprengsatzes. Im Ernstfall ist dann die Arbeit der Hunde-Teams abgeschlossen. Die Entschärfung übernehmen andere Spezialisten, sagt Hilbig.

Neben Schnauzerhündin Suma sind im Theater auch Belgische, Holländische und Deutsche Schäferhunde dabei. Die Sprengstoff-Spürhunde sind neben ihrer Spezialausbildung alle auch normale Polizeihunde und verrichten mit ihren Hundeführern Dienst auf verschiedenen Polizeirevieren im Land. Werden ihre Spürnasen dann vor besonders gefährdeten Veranstaltungen oder nach Bombendrohungen benötigt, werden die Hundeführer alarmiert. „Unser jüngster Großeinsatz war am Tag der Deutschen Einheit in Kiel“, berichtet Hilbig. Bevor die Staatsspitzen zu den Einheitsfeierlichkeiten zusammenkamen, suchten viele Polizeihunde nach versteckten Sprengsätzen. „In solchen Fällen werden auch Hunde über Bundesländergrenzen hinweg zusammengezogen“, sagt Hilbig. Demnächst wird er mit Suma die Kollegen in Hamburg unterstützen bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in der Hansestadt. Bei solchen Einsätzen müssten ganz unterschiedliche Gebäude oder Flächen abgesucht werden, berichten die Hundeführer. Deshalb sei es auch so wichtig, regelmäßig in neuer Umgebung, wie im Theater Itzehoe, zu üben, um die Tiere auf alle Eventualitäten vorzubereiten.

Für Suma endet ihre Suchübung mit einem Spiel mit ihrem Hundeführer. Ganz wichtig sei diese Bestätigung, sagt Hilbig. „Dafür macht sie das alles.“