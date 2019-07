Weiterhin Stockcar-rennen auf demAcker : Bokelrehm: „Kohlenbek 2.0“ geht an den Start

Neues Stockcar-Team hält an Rennen im Bokelrehmer Ortsteil fest .

von shz.de

01. Juli 2019, 15:54 Uhr

Bokelrehm | Eine Trennung ist nie schön – kann aber auch Gutes mit sich bringen. Das zeigen die Mitglieder der neu gegründeten Interessengemeinschaft „Kohlenbek 2.0“. Einige von ihnen gehörten viele Jahre dem 1996 von Jens Lucht gegründeten Stockcar-Team „Blue Wonder“ an. „Allerdings gab es im vergangenen Jahr Uneinigkeiten – insbesondere bei der Ausrichtung der Norddeutschen Meisterschaft“, erklärt Maik Radeboldt. „Blue Wonder“ hatte im August vergangenen Jahres beim traditionellen Rennen im Bokelrehmer Ortsteil Kohlenbek unerwartet verkündet, dass es das letzte Rennen an dieser Stelle sein werde.

„Für uns undenkbar – nach fast 20 Jahren muss Kohlenbek als Austragungsort erhalten bleiben“, Mira Radeboldt.

Sie ist die Vorsitzende des inzwischen neu gründeten Clubs. Sogar Unterschriften wurden von den mehr als 100 teilnehmenden Fahrern gesammelt. Diese reisen jedes Jahr aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Dänemark und vielen Teilen Schleswig-Holsteins an. Vergeblich. Das Team „Blue Wonder“ bestand darauf, nur noch das erste Rennen der Meisterschaftsserie auf einer Koppel in Gribbohm stattfinden zu lassen.

„Kohlenbek 2.0 steht nun für ‚Kohlenbek, der zweite Versuch‘“, erklären die Stockcar-Fans der neuen Interessengemeinschaft, die weiter den vierten Lauf in Kohlenbek auf der Koppel der Familie Söhren ausrichten wird.

Drei Frauen fahren mit

Nicht nur „Blue Wonder“-Gründer Jens Lucht ist zu „Kohlenbek 2.0“ gewechselt. „Auch viele ehemalige ‚Blue Wonder‘-Mitglieder gehören heute unserer Gemeinschaft an“, freut sich Maik Radeboldt. Inzwischen sei die Zahl der Mitglieder auf 16 gestiegen. „Darunter sogar drei Frauen.“ Und auch die gehen in verschiedenen Klassen mit ihren PS-starken Fahrzeugen an den Start.

Doch warum steigt man überhaupt in schrottreife Fahrzeuge? Was fasziniert am Stockcar-Rennen? Die Antwort: „Man muss tatsächlich schon ganz schön bekloppt sein – aber bei Stockcar ist halt alles erlaubt, was im öffentlichen Straßenverkehr strengstens verboten ist“, beschreibt Radeboldt sein Hobby.

Wir brauchen ständig Fahrzeuge – wer seinen Schrotthaufen loswerden möchte, kann uns gerne kontaktieren. Maik Radeboldt

Trotz der schrottreifen Fahrzeuge, die kaum noch ans Original erinnern, kann es ein kostspieliger Spaß sein. „Ich besorge nach einem Unfall oder Reparaturschaden grundsätzlich Neuteile“, sagt Stefan Schwien, der sich überwiegend um die Instandsetzung der Fahrzeuge von Frau Inken (48) und Sohn Helge Max kümmert. „Ich bin sozusagen deren Sponsor.“ Und Radeboldt sagt: „Wir brauchen ständig Fahrzeuge – wer seinen Schrotthaufen loswerden möchte, kann uns gerne kontaktieren.“

Die Fahrzeuge könnten dann schon beim Rennen am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, in Kohlenbek an den Start gehen. Unterstützung erhält das Team auch von zahlreichen Sponsoren aus der Bevölkerung. „Schließlich mussten wir nach der Trennung wieder bei Null anfangen“, sagt Maik Radeboldt.

Mehr Platz für Zuschauer

Für das Rennen im August hat sich das neue Team einiges einfallen lassen. Veränderungen soll es bei der Rennstrecke mit einer Schikane geben. Außerdem gibt es mehr Platz für die Zuschauer. Als Moderatoren konnte das Team „Kohlenbek 2.0“ Fiete Pahl und Andy Radeboldt gewinnen. Abgerundet wird das zweitägige Event, zu dem rund 130 Fahrer erwartet werden, durch warme Duschen, einen Pool (je nach Wetter), eine Hüpfburg sowie eine großen Tombola und Verzehrstände. „Kindern bieten wir zudem eine Begleitfahrt in unseren Speedway-Fahrzeugen an.“