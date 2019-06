Gemeindehaus in der Itzehoer Innenstadt : Böse Überraschungen in der Decke

Schadstoffe, Schimmel und Risse im Beton: Die Innenstadtgemeinde kämpft mit Problemen im Gemeindehaus Kirchenstraße.

von Michael Althaus

25. Juni 2019, 16:13 Uhr

Itzehoe | Aus dem Gemeindesaal dringen Schleifgeräusche, und der frühere Weltladen ist bis auf die Holzkonstruktion entkernt. Nachdem vor knapp einem Jahr ein Wasserschaden das Gemeindehaus der Innenstadtgemeinde in weiten Teilen unbenutzbar gemacht hatte, dauern die Sanierungsarbeiten immer noch an. Eigentlich hätten sie schon im Frühjahr abgeschlossen sein sollen. Doch im Laufe der Zeit tauchten immer wieder neue Probleme auf. Von einer „langen Leidensgeschichte“ spricht der mit der Sanierung beauftragte Architekt Kai Voß: „Wir sind haarscharf an einem Abriss vorbeigeschrammt.“



Keine Prognose, wie lange es noch dauert





Der Reihe nach: Das aus einem undichten Hahn ausgelaufene Wasser war Mitte Juli vergangenen Jahres durch drei Stockwerke gesickert und hatte zwei Wohnungen, den Weltladen im ersten Stock und den Gemeindesaal im Erdgeschoss stark beschädigt. Bald darauf bildete sich Schimmel an den hölzernen Decken und Wänden des um 1875 errichteten Gebäudes an der Kirchenstraße. „Das war eine Folge des Wasserschadens, die wir inzwischen durch Trocknungsmaßnahmen erfolgreich bekämpft haben“, erklärt Voß.

Doch dabei blieb es nicht: Vorbereitende Untersuchungen für die geplanten Sanierungsarbeiten zeigten, dass die 1935 eingezogene Betondecke über dem Erdgeschoss nicht stabil genug ist. „Wir haben Risse im Beton gefunden“, sagt Voß. Bei den jüngsten Umbauten 1994 und 2011 sei die Decke nicht angefasst worden und das Problem daher nicht aufgefallen. Als Konsequenz müssen nun Stützen eingebaut werden, die die Decke stabilisieren.

Schließlich förderte die Untersuchung eine weitere Überraschung zu Tage: Im Inneren der Decke verbirgt sich eine mit Teerpech imprägnierte Filzpappe, die die Arbeiter 1935 offenbar als Schalung verwendet und darin zurückgelassen haben. „Sie enthält gesundheitsschädliche Stoffe und muss nun unbedingt aufwändig entfernt werden“, sagt Voß. Die Arbeiten mit diamantbesetzten Spezialschleifern laufen gerade. Inzwischen ist der Sanierungsbedarf des Gemeindehauses so umfangreich, dass eine Baugenehmigung her muss. „Wir bereiten im Moment die Unterlagen vor und werden sie bald einreichen“, sagt Voß.

Wie lange sich die Arbeiten hinziehen werden, dazu möchten weder der Architekt noch Gerhard Goebel vom Kirchengemeinderat eine Prognose abgeben. Auch die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen, seien im Moment noch völlig offen, sagt Goebel. Den Wasserschaden trage die Versicherung. Doch nicht alle entdeckten Mängel seien Folge des Wasserschadens, sodass ein erheblicher Eigenanteil für die Gemeinde bleibe. Allein für die Entfernung der Teerpappe rechne man bereits mit einer Summe zwischen 15.000 und 20.000 Euro. „Das ist eine Herausforderung für die Gemeindekasse, aber uns ist daran gelegen, die Sanierung ordentlich und grundlegend durchzuführen“, sagt Goebel.

Die andauernden Arbeiten sind vor allem für die zahlreichen Gruppen der Gemeinde eine Geduldsprobe. „Aber wir konnten für alle geeignete Übergangsquartiere finden“, sagt Pastorin Wiebke Bähnk. „Keine Gruppe musste ausfallen.“

Der Gemeindesaal im Erdgeschoss, in dem sie sich ehemals trafen, soll nach den derzeitigen Plänen wiederhergestellt werden. Veränderungen wird es jedoch im ersten Stock des Gemeindehauses geben: „Der Weltladen wird dort nicht wieder einziehen können. Die neue Decke wird auch mit Stützen für den Betrieb eines Ladengeschäfts nicht stabil genug sein“, sagt Architekt Voß. Stattdessen sollen dort Gemeinderäume entstehen. Das Team des Weltladens, der momentan in der

St.-Laurentii-Kirche untergebracht ist, ist daher bereits auf der Suche nach einer neuen Bleibe.