Werbeaktion der Helgoländer : Börteboote stoppen in Glückstadt

Insulaner wollen ihre Tradition zum Weltkulturerbe erklären lassen - und fahren mit ihrem maritimen Erbe bis nach Berlin.

von Christine Reimers

27. September 2018, 13:55 Uhr

Helgoland ohne Börteboote, dass wäre wie Venedig ohne Gondeln oder eine Düne ohne Sand. Das sagt Rainer Hatecke. Der Vorsitzende des Vereins zum Erhalt der Helgoländer Börteboote ist auf einer besonderen Mission. Er und weitere Mitstreiter fahren auf zehn Booten nach Berlin, dort wollen sie am 3. Oktober ankommen. Gestern ging es vom Glückstädter Außenhafen aus weiter. Dort hatten sie am Abend vorher fest gemacht.

Wie berichtet, ist das Ziel, dass Helgolands Börteboote als Unesco Weltkulturerbe anerkannt werden. Würde es gelingen, sei es die erste maritime Tradition, die Weltkulturerbe werde, sagt Holger Bünning, Initiator der Aktion. Insulaner und Freunde der Initiative aus ganz Deutschland engagieren sich dafür, dass die schlichten, weißen Holzkähne und das „Drumherum“ Weltkulturerbe werden. Denn das „ausbooten“ hat eine besondere Geschichte. Es ist im Laufe der Jahrzehnte für viele ein spezielles Abenteuer auf dem Weg zur Insel. 45 Millionen Gäste kamen auf diesem Weg seit 1952 nach Helgoland. „Wir wollen die Einmaligkeit bewahren“, sagt Holger Bünning. Früher hatte Helgoland keinen Hafen. Die großen Ausflugsdampfer ankerten vor der Insel und die weißen Börteboote holten die Menschen auf See ab. „Früher wurde jeder einzelne Gast an Bord gehoben“, erklärt Bünning. Aus alter Tradition wird deshalb auch heute noch jeder Besucher am Arm gefasst. 2000 Gäste täglich kommen im Schnitt nach Helgoland.

Auch von Glückstadt aus fuhr in den 70er Jahren ein Dampfer, erklärt Bünning. Gerne würde er mehr über die „Wappen von Hamburg“ erfahren. Denn Bünning hat ein Buch über die Börteboote geschrieben und recherchiert weiter.

Auf dem Weg nach Berlin sind jetzt neben zwei Booten, die sonst im Einsatz sind, auch ausrangierte oder private Börteboote. Eines hat Rainer Hatecke. In dritter Generation werden auf seiner Werft „80 Prozent“ der Boote in Freiburg hergestellt. „Mir liegt daran, dass sie erhalten bleiben.“ Denn neue Boote bekommen zurzeit keine Zulassung mehr, die alten – es sind elf – haben Bestandsschutz. Freitag sind sie in Hamburg beim Helgolandgeburtstag dabei. Weiter geht es dann über den Elbeseitenkanal, Wolfsburg, Burg bei Magdeburg und dem Wannsee. Am Mittwoch wollen sie vor dem Bundestag sein.