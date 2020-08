Unfall auf der Autobahn : BMW schleudert über Leitplanke

:Ein 24-jähriger BMW-Fahrer verliert am Montagnachmittag auf der A23 bei Schenefeld die Kontrolle über seinen Wagen.

24. August 2020, 17:19 Uhr

Schenefeld | Am frühen Nachmittag ereignete sich gestern auf der A23 bei Schenefeld ein schwerer Unfall: Kurz hinter der Auffahrt Schenefeld in Fahrtrichtung Hamburg verlor der Fahrer eines BMW die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte zunächst in die Mittelleitplanke und schleuderte nach rechts. Der BMW überschlug sich und blieb schwer beschädigt hinter der Leitplanke liegen. Sowohl der 24 Jahre alte Fahrer als auch der 26 Jahre alte Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen.