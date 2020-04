Feuer in Engelbrechtsche Wildnis : BMW komplett ausgebrannt

Der Fahrer bemerkte Rauchentwicklung, stellte seinen BMW ab und musste zusehen, wie das Fahrzeug komplett abbrannte.

Avatar_shz von shz.de

05. April 2020, 17:37 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis | Auf der Bundesstraße 431 bei Obendeich ist am Freitagabend ein Auto ausgebrannt. Der Fahrer war mit seinen BMW gegen 18.20 Uhr aus Richtung Elmshorn unterwegs, als er eine Rauchentwicklung bemerkte. Er parkte den Wagen am Fahrbahnrand und brachte sich in Sicherheit. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Herzhorn und Engelbrechtsche Wildnis stand der PKW bereits vollständig in Flammen. Unter Atemschutz gelang es den Helfern, das Feuer zügig zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die B431 wurde für die Löscharbeiten voll gesperrt. Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar.